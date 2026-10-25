Alcaldía limpió nueve canales y atendió a familias afectadas por las lluvias

La Alcaldía de Cartagena adelanta la limpieza simultánea de nueve canales en distintos sectores de la ciudad, tras las fuertes lluvias registradas el sábado 24 de octubre

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Las intervenciones se realizan en Chiamaría, Calicanto Nuevo, Matute, Amador y Cortés, Santa Clara, MataGente y Policarpa, con el objetivo de retirar residuos y facilitar el drenaje de las aguas lluvias.

De manera paralela, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) atiende los reportes de emergencia y caracteriza a las familias cuyas viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua.

La entidad también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basuras en las calles y los canales, pues estos residuos obstruyen el flujo del agua y aumentan el riesgo de inundaciones.