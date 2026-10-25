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25 oct 2026 Actualizado 19:19

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Alcaldía limpió nueve canales y atendió a familias afectadas por las lluvias

Las autoridades atienden a familias afectadas y retiran residuos para reducir el riesgo de inundaciones

Foto: Alcaldía de Cartagena

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Cartagena
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La Alcaldía de Cartagena adelanta la limpieza simultánea de nueve canales en distintos sectores de la ciudad, tras las fuertes lluvias registradas el sábado 24 de octubre

Ingresa al grupo de alerta de Caracol Radio Cartagena

Las intervenciones se realizan en Chiamaría, Calicanto Nuevo, Matute, Amador y Cortés, Santa Clara, MataGente y Policarpa, con el objetivo de retirar residuos y facilitar el drenaje de las aguas lluvias.

De manera paralela, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) atiende los reportes de emergencia y caracteriza a las familias cuyas viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua.

La entidad también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basuras en las calles y los canales, pues estos residuos obstruyen el flujo del agua y aumentan el riesgo de inundaciones.

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