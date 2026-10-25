Aguas de Cartagena inició el restablecimiento del servicio tras daños eléctricos por lluvias

Acuacar inició el restablecimiento gradual del suministro de agua en la ciudad, luego de que las fuertes lluvias y la tormenta eléctrica ocasionaran daños en los equipos que abastecen de energía a las estaciones Dolores y Piedrecitas.

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La emergencia provocó la rotura de un pararrayos y la avería de un transformador del sistema de bombeo de agua cruda. Aunque inicialmente la empresa logró limitar la afectación al 15 % de los usuarios mediante alternativas técnicas, posteriormente la contingencia se extendió a otros sectores.

Según la compañía, las estaciones de bombeo comenzaron a recibir energía a través de una línea de suplencia, lo que permitió avanzar en la recuperación del servicio. Sin embargo, podrían presentarse intermitencias mientras se estabiliza la operación.

Paralelamente, Aguas de Cartagena gestionaba la consecución del transformador necesario para recuperar la línea principal de suministro eléctrico.

La empresa estimó que el servicio se normalizaría durante la madrugada del domingo 25 de octubre, dependiendo del avance del proceso de potabilización y de la estabilización del sistema.