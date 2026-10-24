Volcamiento de bus en el norte de Medellín dejó un muerto y 16 heridos

Una persona murió y otras 16 resultaron heridas tras el volcamiento de un bus de servicios especiales ocurrido en la mañana de este sábado en el norte de Medellín. El accidente se registró sobre la calle Barranquilla, cerca de la estación San Pedro de Metroplús.

De acuerdo con la información preliminar, el bus, que transportaba a 36 personas, colisionó con un vehículo particular y posteriormente se volcó. El automóvil quedó atrapado entre el bus y el andén.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y la Secretaría de Salud del Distrito, cuyos equipos llegaron al lugar para atender a las personas afectadas.

Vía cerrada por las labores de rescate

Los bomberos realizaron maniobras de rescate al interior de los dos vehículos para atender la emergencia y verificar las condiciones de sus ocupantes.

Mientras avanzaban las labores de atención, la calle Barranquilla permaneció cerrada en el sector del accidente, lo que afectó la movilidad cerca de la estación San Pedro de Metroplús.

Las autoridades adelantan la atención de la emergencia y deberán establecer las circunstancias en las que se produjo el choque y posterior volcamiento del bus.