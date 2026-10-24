Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

24 oct 2026 Actualizado 21:41

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Veolia realizó la recuperación y embellecimiento de 6 puntos críticos en su área de prestación

La intervención se realizó en sectores como El Campestre, El Country, El Socorro y El Ruby

Foto: Veolia Aseo Cartagena.

Foto: Veolia Aseo Cartagena.

Foto: Veolia Aseo Cartagena.
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Según la compañía, entre los diferentes puntos intervenidos se recolectaron 7,5 toneladas de residuos, en una jornada orientada a recuperar espacios afectados por la disposición inadecuada de desechos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Veolia explicó que los puntos críticos suelen formarse por la acumulación de muebles y objetos inservibles, escombros, residuos vegetales, materiales de construcción y otros desechos especiales que terminan en espacios públicos.

La gerente general de la empresa, Yolanda González Puente, invitó a los cartageneros a disponer los residuos en los horarios y frecuencias establecidos para cada comunidad y a solicitar el servicio de recolección para los elementos que no pueden depositarse con la basura ordinaria.

La compañía también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la disposición irregular de residuos y trabajar de manera conjunta con las autoridades y las comunidades en la recuperación de los espacios públicos.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado