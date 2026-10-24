Veolia realizó la recuperación y embellecimiento de 6 puntos críticos en su área de prestación

Según la compañía, entre los diferentes puntos intervenidos se recolectaron 7,5 toneladas de residuos, en una jornada orientada a recuperar espacios afectados por la disposición inadecuada de desechos.

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Veolia explicó que los puntos críticos suelen formarse por la acumulación de muebles y objetos inservibles, escombros, residuos vegetales, materiales de construcción y otros desechos especiales que terminan en espacios públicos.

La gerente general de la empresa, Yolanda González Puente, invitó a los cartageneros a disponer los residuos en los horarios y frecuencias establecidos para cada comunidad y a solicitar el servicio de recolección para los elementos que no pueden depositarse con la basura ordinaria.

La compañía también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la disposición irregular de residuos y trabajar de manera conjunta con las autoridades y las comunidades en la recuperación de los espacios públicos.