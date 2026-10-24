Se realizó simulacro de emergencia ‘María Mulata 2026′ en el Aeropuerto de Cartagena

En la madrugada del viernes, 23 de octubre del 2026 el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena concluyó con éxito el simulacro general de emergencia denominado “María Mulata 2026”.

Esta jornada sirvió de manera efectiva para medir los tiempos de acción, manejo y control por parte de las autoridades y organismos de apoyo frente a una situación simulada de accidente aéreo. El despliegue contó con la articulación de diversas entidades, entre ellas la Aeronáutica Civil, la Cruz Roja, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), la Defensa Civil, los Bomberos de la ciudad de Cartagena, Bomberos Voluntarios del municipio de Turbaco, policía aeroportuaria, la Armada Nacional, la Unidad de Gestión del Riesgo, Oficina Asesora para la gestión del Riesgo del Departamento, Migración Colombia y la comunidad aeroportuaria.

Con la finalización de la jornada, y sin ninguna afectación a la actividad del aeropuerto, la administración de la infraestructura reiteró su compromiso con la seguridad de pasajeros y colaboradores, así como con el estricto cumplimiento de las normas de aviación civil y directrices institucionales vigentes. Asimismo, agradeció la comprensión y el respaldo de la comunidad de los barrios vecinos durante el desarrollo del ejercicio.