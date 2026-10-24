Real Cartagena empató en Barranquilla y aseguró su clasificación a los cuadrangulares

Real Cartagena aseguró su presencia en los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay II-2026 tras empatar 1-1 frente a Barranquilla FC en el estadio Romelio Martínez, por la última jornada de la fase regular del campeonato de ascenso.

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El conjunto auriverde consiguió el punto que necesitaba para continuar en la lucha por el título y terminó la primera fase con 21 unidades. Aunque llegó a la jornada con opciones de cerrar en una mejor posición, el empate le permitió cumplir el objetivo de mantenerse entre los ocho clasificados.

El compromiso tuvo emociones durante el segundo tiempo. Barranquilla FC abrió el marcador al minuto 63, cuando Jhonier Lozano aprovechó un desajuste defensivo del equipo cartagenero para poner en ventaja a los locales.

Real Cartagena reaccionó y encontró la igualdad al minuto 78. Álvaro Meléndez envió un centro al área que Mauro Manotas conectó de cabeza para establecer el 1-1 definitivo y darle tranquilidad al equipo heroico.

Antes de finalizar la primera parte, el conjunto cartagenero había tenido una oportunidad importante para adelantarse en el marcador, pero Fredy Montero falló un cobro desde el punto penal al minuto 35.

Con este resultado, Real Cartagena cerró la fase de todos contra todos con 21 puntos y se clasificó a los cuadrangulares semifinales, en los que buscará mejorar su rendimiento y mantener viva la ilusión de regresar a la primera división del fútbol colombiano.