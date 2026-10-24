Procuraduría acelera indagaciones por presunta corrupción en San Andrés Islas

La Procuraduría General de la Nación avanza en la recopilación de información sobre posibles hechos de corrupción en San Andrés Islas. El procurador Gregorio Eljach anunció que la comisión enviada al archipiélago, podría concluir su visita especial este viernes 23 de octubre, para luego presentar un balance de las actuaciones adelantadas.

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El jefe del Ministerio Público se refirió al tema durante su participación en el Congreso de Asocajas, realizado en Cartagena, donde explicó que el equipo investigador está integrado por funcionarios de distintas áreas de la entidad, incluida la Oficina de Investigaciones Especiales.

Según indicó, las labores en terreno comprenden la revisión de documentos, entrevistas a funcionarios y exfuncionarios, así como la recepción de testimonios y la búsqueda de otros elementos que permitan establecer qué ocurrió.

Eljach precisó que todavía no cuenta con un informe definitivo sobre los resultados de la visita, por lo que evitó anticipar conclusiones o establecer cuánto tiempo podría tomar la investigación una vez finalizada esta primera fase.

“Les hemos dado instrucción de que trabajen con celeridad, sin violar el debido proceso”, señaló el procurador al explicar las directrices impartidas al equipo encargado de las verificaciones.

Una vez la comisión entregue sus conclusiones en Bogotá, la Procuraduría analizará los hallazgos y determinará las medidas que correspondan. Entre las posibilidades mencionadas por Eljach están la apertura de procesos disciplinarios, la práctica de nuevas pruebas y la adopción de decisiones preliminares, dependiendo de la información recopilada.