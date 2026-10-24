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24 oct 2026 Actualizado 10:48

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Ministra de Salud destacó infraestructura del Hospital de Canapote durante su visita a Cartagena

El centro asistencial cuenta con 4.200 metros cuadrados y atiende a más de 100.000 personas de la ciudad y sus corregimientos

Foto: Alcaldía de Cartagena.

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Cartagena
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La ministra de Salud, Ana María Vesga, destacó la infraestructura del Hospital de Canapote durante una visita a Cartagena, en la que recorrió sus instalaciones y conoció los servicios que presta a habitantes de distintos barrios y comunidades rurales e insulares.

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Durante el recorrido, la funcionaria visitó las áreas de hospitalización, cirugía, sala de partos, rayos X, odontología, urgencias y laboratorio clínico. El centro asistencial cuenta con una infraestructura de 4.200 metros cuadrados distribuidos en cuatro pisos y atiende a una población superior a las 100.000 personas.

La ministra resaltó la importancia de fortalecer la articulación de la red hospitalaria de Cartagena y Bolívar. También manifestó su disposición de trabajar con las autoridades locales frente al aumento de casos de dengue y las posibles afectaciones del fenómeno de El Niño.

El hospital beneficia a residentes de sectores como Canapote, Daniel Lemaitre, Santa María, Crespito, 7 de Agosto y San Francisco, así como a comunidades de La Boquilla, Tierra Baja, Puerto Rey, Manzanillo del Mar, Caño del Oro, Punta Arena y Bocachica, entre otras.

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