MC CAR lanzó “11:10”, una canción que celebra la soltería al ritmo de la champeta

El artista cartagenero MC CAR presentó “11:10 (La soltería)”, su nuevo sencillo junto a Los de la X, una apuesta musical que combina ritmos caribeños con una historia centrada en disfrutar la vida sin compromisos.

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La canción fusiona acordes de cumbia, el protagonismo de la guitarra de siete cuerdas y el sonido de la trompeta con el sabor de la champeta, creando una propuesta pensada para la rumba y el baile.

La expectativa por el lanzamiento comenzó a crecer con los adelantos compartidos en redes sociales, donde los seguidores pudieron familiarizarse con el coro antes del estreno oficial.

En su letra, “11:10 (La soltería)” aborda la decisión de vivir el momento, salir con amigos y disfrutar de la fiesta sin complicaciones sentimentales. Su temática cotidiana busca conectar con quienes encuentran en la música una forma de celebrar la libertad y compartir con su grupo de amigos.

Con este lanzamiento, MC CAR continúa desarrollando una propuesta musical inspirada en experiencias y situaciones cercanas al público, mientras fortalece su presencia dentro de la champeta.