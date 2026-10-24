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24 oct 2026 Actualizado 18:52

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Lluvias obligaron a aplazar la inauguración del Gran Malecón del Mar en Cartagena

El acto estaba previsto para este sábado y contaría con la presencia del presidente Abelardo de la Espriella

Empresa pública operará, mantendrá y potenciará el Gran Malecón de Cartagena

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La Alcaldía de Cartagena aplazó el acto oficial de apertura de los primeros dos kilómetros del Gran Malecón del Mar, previsto para este sábado 24 de octubre a las 3:00 de la tarde, debido a las fuertes lluvias que se han registrado durante varias horas en la ciudad.

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El alcalde Dumek Turbay anunció la decisión y explicó que, tras cuatro horas de precipitaciones continuas, fue necesario suspender la jornada protocolaria.

“Ya son cuatro horas de lluvia, no cesa la lluvia y hemos tomado la decisión de suspender el acto principal de esta apertura del Malecón del Mar en sus dos primeros kilómetros”, manifestó el mandatario.

Según la información entregada por el Distrito, las condiciones meteorológicas están relacionadas con una vaguada y dos áreas de baja presión ubicadas en el Caribe, además de la influencia de un frente estacionario al norte de las Antillas Mayores.

Turbay indicó que la decisión fue comunicada al presidente Abelardo de la Espriella, cuya presencia estaba prevista durante la inauguración. El alcalde agradeció su disposición y manifestó que espera recibirlo próximamente para recorrer la infraestructura y conocer sus servicios.

La primera fase del Gran Malecón del Mar comprende dos kilómetros de espacio público destinados a la recreación, el esparcimiento y el disfrute del paisaje costero por parte de cartageneros y visitantes.

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