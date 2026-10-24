“La democracia no tiene temporada baja”: Procurador General ante las cajas de compensación familiar

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, destacó el papel de los empresarios y las cajas de compensación familiar en la construcción de una sociedad más equitativa, y señaló que la democracia debe cuidarse todos los días, incluso cuando no está en el centro de la atención pública.

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Durante su intervención ante representantes de las cajas de compensación familiar, el procurador propuso a los asistentes un pequeño ejercicio democrático: levantar la mano quien nunca, en toda su vida, haya tenido un carné de una caja de compensación, ni haya ido a una piscina o a un curso de alguna de ellas, afirmando que “en Colombia es casi imposible encontrar a alguien a quien las cajas no le hayan tocado la vida para bien (…) y también es casi imposible encontrar a alguien que no quiera vivir en una democracia que proteja sus derechos”.

Tras este momento refirió a los participantes que cuando van a la piscina “a juzgar por las filas de los fines de semana, una democracia que la gente disfruta con entusiasmo. Pocas instituciones en Colombia pueden presumir de que sus usuarios hacen fila sonriendo” afirmó el Procurador.

Eljach Pacheco también destacó que “las cajas de compensación familiar son un ejemplo de cómo la colaboración entre el sector público y privado puede traducirse en beneficios concretos para la ciudadanía” y agregó que “proteger la democracia también significa defender las condiciones que permiten a las empresas crecer y generar oportunidades para las familias colombianas”.

El jefe del Ministerio Público aseguró que “en Colombia es casi imposible encontrar a alguien a quien las cajas no le hayan tocado la vida para bien” y reiteró que la independencia de los poderes públicos y la autonomía de los órganos de control son fundamentales para la legitimidad institucional. En ese sentido, afirmó que “la Procuraduría no juega para el Gobierno ni para la oposición, sino para la Constitución y los ciudadanos”, y defendió el respeto por las decisiones judiciales y los mecanismos legales para controvertirlas.

Eljach Pacheco culminó su intervención invitando a los empresarios a levantar la mano por una democracia que se cuida todos los días “por la independencia de los poderes, por la autonomía de los órganos de control, por el respeto a los jueces, por una justicia oportuna y por una prevención que llegue antes que el problema”, pidiendo a quienes llevan décadas cuidando a las familias trabajadoras de Colombia que “nos acompañen a cuidar aquello que hace posible ese cuidado: una democracia de libertades, firme y sin temporada baja”.