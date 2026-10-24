Killer detectó 17,6 kilos de marihuana ocultos en una encomienda en Cartagena

Un operativo de inspección en una empresa de mensajería permitió la incautación de 17.600 gramos de marihuana que estaban ocultos en una caja de cartón en Cartagena. El hallazgo fue posible gracias a Killer, un canino especializado en detectar sustancias narcóticas que alertó a los uniformados sobre el contenido de la encomienda.

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De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cartagena, el paquete provenía de Norte de Santander y fue identificado durante labores de registro y control adelantadas por unidades de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental.

Tras la alerta del canino, los policías revisaron la caja y encontraron 35 paquetes envueltos en plástico transparente con cierre hermético. La sustancia vegetal, que por sus características de color y olor se asemejaba a marihuana, tenía un peso aproximado de 17,6 kilogramos.

El material incautado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los procedimientos correspondientes.