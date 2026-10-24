Isolina León fue la gran homenajeada en la Noche de Candelas

La Noche de Candelas y Jolgorio de Tambores reunió a miles de personas en el Centro Histórico de Cartagena, en una jornada que exaltó las tradiciones culturales de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre.

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El recorrido, desde Las Bóvedas hasta la Plaza de los Coches, estuvo marcado por las luces, las polleras y los tambores, con la participación de más de 500 artistas.

Uno de los momentos centrales fue el homenaje a Isolina León Blanco, conocida como “La Tranca”, quien recibió un reconocimiento de la Alcaldía de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC) por su trayectoria y aporte a la tradición musical.

Emocionada, la cantadora agradeció el homenaje y destacó el respaldo del pueblo cartagenero a las expresiones culturales que mantienen vivas las raíces de la ciudad.

La directora del IPCC, Shirley Tuñón, resaltó la participación ciudadana y la importancia de reconocer en vida a los artistas que preservan el patrimonio cultural.

La jornada concluyó con presentaciones musicales que pusieron a bailar a los asistentes y reafirmaron el papel de las tradiciones folclóricas en las celebraciones de Cartagena.