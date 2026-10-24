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24 oct 2026 Actualizado 16:26

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Incautaron 107 botellas de licor adulterado y de contrabando en Bolívar

Los operativos se realizaron en Villanueva y Arjona

Foto: Gobernación de Bolívar.

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Un total de 107 botellas de licor adulterado y de contrabando fueron incautadas durante operativos de control realizados en los municipios de Villanueva y Arjona, Bolívar. Las jornadas también dejaron el decomiso de 538 cajetillas de cigarrillos y 107 paquetes de tabaco.

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Las acciones fueron adelantadas por el Grupo Operativo Anticontrabando de la Dirección de Ingresos de la Gobernación de Bolívar, en coordinación con el Departamento de Policía de Bolívar. Durante los procedimientos, las autoridades inspeccionaron 50 establecimientos comerciales.

La Gobernación advirtió sobre los riesgos para la salud asociados al consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, que pueden contener metanol y provocar intoxicaciones graves, ceguera permanente, daños irreversibles e incluso la muerte.

Gerardo Rodríguez, director de Ingresos departamental, afirmó que los controles buscan impedir que estos productos lleguen a los consumidores y proteger la salud de los habitantes de Bolívar.

La entidad anunció que continuará con las inspecciones para combatir la comercialización ilegal de licores, cigarrillos y tabaco, además de proteger los recursos públicos provenientes de los impuestos al consumo.

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