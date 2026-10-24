Inadmitieron a 38 extranjeros tras controles para proteger a menores de edad

Las autoridades inadmitieron a 38 ciudadanos extranjeros en Cartagena tras realizar controles migratorios orientados a prevenir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Los procedimientos se desarrollaron en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en el marco de una estrategia de cooperación entre Colombia y Estados Unidos.

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La iniciativa incluyó una capacitación de doce días dirigida a integrantes de la Policía Nacional y Migración Colombia, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), y de expertos de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La formación se centró en técnicas de control aeroportuario, análisis de comportamiento e identificación de factores de riesgo relacionados con delitos que vulneran los derechos de menores de edad. También buscó fortalecer los mecanismos de prevención, inadmisión y denuncia frente a la explotación sexual comercial infantil.

Más de 450 inspecciones en ocho días

Tras la fase de capacitación, los funcionarios aplicaron los conocimientos adquiridos en los filtros de llegada de vuelos internacionales. Durante ocho días de trabajo operativo, realizaron más de 450 inspecciones a ciudadanos extranjeros y Migración Colombia inadmitió a 38 personas.

Según la información entregada por las autoridades, los procedimientos incluyeron herramientas de alerta temprana como Angel Watch y otras plataformas de cooperación internacional para identificar posibles factores de riesgo.

En el operativo también participaron la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la seguridad aeroportuaria, con el propósito de mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de los controles.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, destacó la importancia de la cooperación para reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, Henry Soto, director de seguridad del aeropuerto Rafael Núñez, señaló que estas iniciativas contribuyen a prevenir la explotación sexual y a promover un turismo responsable.