Gustavo Santrich recibió reconocimiento de Billboard Argentina y fue homenajeado en Nueva Jersey

Gustavo Santrich recibió un reconocimiento de Billboard Argentina y fue condecorado junto al artista Fausto Chatella por la Alcaldía de Paterson, Nueva Jersey, Estados Unidos, en reconocimiento a su trayectoria en la industria del entretenimiento.

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Con más de 25 años de experiencia, Santrich ha desarrollado su carrera en áreas como la gestión artística, la dirección ejecutiva y los negocios musicales, participando en proyectos orientados a impulsar artistas y ampliar su presencia en distintos mercados.

Actualmente, se desempeña como director general de Moon Entertainment y manager internacional de Fausto Chatella, funciones desde las que trabaja en la gestión y proyección de iniciativas relacionadas con la industria musical.

La distinción entregada en Paterson reconoció el trabajo de ambos en el sector del entretenimiento y se sumó al homenaje recibido por Santrich de Billboard Argentina.

Estos reconocimientos representan un nuevo capítulo en la carrera del ejecutivo, cuya trayectoria ha estado vinculada al desarrollo de proyectos artísticos y a la gestión de talentos dentro de la industria musical hispanoamericana.