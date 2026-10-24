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24 oct 2026 Actualizado 21:30

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Funcionarios de Turbaco se capacitaron en enfoque de género y derechos humanos

El taller abordó la prevención de violencias basadas en género, la equidad y la atención institucional con enfoque diferencia

Foto: Alcaldía de Turbaco

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La Alcaldía de Turbaco fortaleció las capacidades de sus funcionarios públicos mediante un taller sobre enfoque de género, orientado a promover la igualdad de oportunidades, el respeto por la diversidad y la protección de los derechos humanos.

La jornada fue desarrollada por la Secretaría de Integración Social en el marco del proyecto Turbaco Participa y Construye Comunidad, una iniciativa que busca mejorar las capacidades institucionales y promover una gestión pública más cercana a las necesidades de la ciudadanía.

Durante la capacitación, profesionales de las áreas jurídica y psicológica orientaron a los participantes sobre equidad de género, prevención de las violencias basadas en género, respeto por las diferencias y atención con enfoque diferencial y de derechos.

La alcaldesa Claudia Espinosa Puello destacó la importancia de formar a los servidores públicos para avanzar hacia una administración más incluyente y garantizar una atención respetuosa a todas las personas.

La mandataria señaló que la transformación social también comienza desde las instituciones, mediante la promoción del respeto, la igualdad y la protección de los derechos.

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