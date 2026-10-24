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24 oct 2026 Actualizado 19:54

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Falla eléctrica por las lluvias afectó el suministro de agua en el 15 % de La ciudad

Pasacaballos, Barú, Mamonal y Nelson Mandela están entre los sectores afectados

Foto: Acuacar.

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Cartagena
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Las fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas registradas este sábado 24 de octubre provocaron fallas en el sistema de captación y bombeo de agua potable de Cartagena, afectando el suministro en sectores que representan cerca del 15 % de los usuarios de la ciudad.

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De acuerdo con Aguas de Cartagena, la tormenta en la zona de captación rompió un pararrayos y ocasionó una falla eléctrica en la línea que abastece de energía a las estaciones Dolores y Piedrecitas. Además, uno de los transformadores del sistema de bombeo de agua cruda presentó una avería.

La situación obligó a suspender el servicio de acueducto en sectores como Pasacaballos, Barú, la zona industrial de Mamonal, Nelson Mandela, Bellavista y Santa Clara. También podrían registrarse intermitencias y bajas presiones en las zonas altas y más alejadas de la red.

La empresa informó que sus equipos técnicos y operativos evalúan los daños para establecer las acciones necesarias y determinar cuánto tiempo podría tomar la recuperación del servicio.

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