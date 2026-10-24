“El Estado debe proteger a la iniciativa privada y al empresariado”: Procurador General

En el marco del Congreso de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, en Cartagena (Bolívar), el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, señaló que el Estado debe proteger la empresa privada, la iniciativa privada y al empresariado, no como un favor, sino como un mandato de la Constitución, que reconoce la libertad económica y la iniciativa privada, y define a la empresa como base del desarrollo social y económico que implica obligaciones.

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Durante el Congreso Colombiano de la Construcción 2026: reconstruir. reactivar. avanzar, el jefe del Ministerio Público recordó que cuidar la democracia es una responsabilidad compartida entre el Estado, las empresas y los ciudadanos “ustedes los empresarios contribuyen a esa confianza de una manera muy concreta. Cada familia que recibe las llaves de su vivienda tiene más razones para creer en el país y en sus instituciones”.

Eljach Pacheco también se refirió a la separación de poderes y a la colaboración armónica para cumplir los fines del Estado. Al hacer una analogía de este tema con el sector de la construcción indicó que “una obra se termina cuando el arquitecto, el ingeniero, el maestro de obra y el interventor hacen cada uno su tarea y se coordinan. Ninguno reemplaza al otro, y ninguno trabaja contra el otro. Así debe funcionar el Estado. Así debe ser la democracia”.

Gregorio Eljach fue enfático en señalar que “en esa arquitectura los jueces ocupan un lugar especial. Sus decisiones se acatan, y si no se comparten, se controvierten por los caminos de la ley. Nunca con presiones, descalificaciones o constreñimientos. Un fallo no se contesta como un mensaje en redes sociales. A los jueces se les responde con recursos, no con trinos”.

Al finalizar su intervención el jefe del Ministerio Público invitó a los asistentes a este Congreso a construir juntos algo que dure todavía más que sus mejores edificios: “una democracia firme, que se cuide todos los días y no por temporadas porque sin democracia no podemos construir instituciones ni más obras de concreto y cemento”.