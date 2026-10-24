DATT suspendió la atención en su sede de Manga por obras de remodelación
Las sedes de Espinal y Ronda Real asumirán los trámites para garantizar la continuidad del servicio
El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) suspendió temporalmente la atención al público en su sede de Manga debido a obras de remodelación. La medida comenzó este sábado 24 de octubre y busca garantizar la seguridad de funcionarios, contratistas y usuarios durante las intervenciones.
Para mantener la prestación de los servicios, la entidad redistribuyó la atención entre las sedes de Espinal y Ronda Real.
La sede de Espinal asumirá trámites relacionados con vehículos inmovilizados, matrículas, registros nacionales de automotores y conductores, cobro coactivo e impresión de tarjetas de operación.
Su horario será de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., en jornada continua, y los sábados, de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía.
Por su parte, Ronda Real continuará atendiendo trámites del Registro Nacional Automotor, recepción de documentos para el Registro Nacional de Conductores y procesos de cobro coactivo. Además, contará con más asesores para responder al aumento de usuarios.