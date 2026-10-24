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24 oct 2026 Actualizado 21:34

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Cemento País cerró su participación en Camacol 2026

La compañía destacó el potencial de 1.424 proyectos habitacionales valorados en $98 billones

Foto: Cemento País.

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Durante el encuentro, la compañía destacó las perspectivas de crecimiento de la industria de la vivienda en Colombia. Según cifras presentadas por Camacol, el país cuenta con 1.424 proyectos habitacionales listos, valorados en $98 billones, que podrían representar la construcción de 257.000 viviendas nuevas.

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De acuerdo con estimaciones de Coordenada Urbana, la ejecución de este portafolio tendría el potencial de generar 2,3 millones de empleos directos e indirectos. Sin embargo, su desarrollo dependerá de factores como el acceso a financiación y la recuperación de la confianza en el sector.

Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País, resaltó el optimismo que deja el congreso y aseguró que la empresa cuenta con productos, logística y respaldo para acompañar el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales.

El directivo también hizo un llamado a mantener los subsidios de vivienda, al considerar que son importantes para facilitar el acceso de las familias colombianas a una casa propia.

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