Capturaron en Getsemaní a señalado de robarle una cadena de oro a un turista mexicano

Un turista de nacionalidad mexicana recuperó su cadena de oro luego de que la Policía Metropolitana de Cartagena capturara en flagrancia a un hombre conocido con el alias de “Dember”, señalado de hurtarle la joya en el barrio Getsemaní.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el extranjero caminaba por la calle de la Media Luna cuando el presunto delincuente lo abordó violentamente, le rompió la cadena y huyó del lugar.

Los gritos de auxilio de la víctima y la reacción de la comunidad alertaron a las patrullas del Plan Bastión, que llegaron al sector y lograron interceptar al señalado. Durante el procedimiento, los uniformados encontraron la cadena de oro, avaluada en más de cinco millones de pesos, y posteriormente la devolvieron a su propietario.

Tras recuperar sus pertenencias, el turista agradeció la rápida respuesta de las autoridades y la colaboración de los ciudadanos que lo ayudaron en medio de la situación.

“Desde un principio fue muy rápida la acción, y también la ciudadanía de Cartagena, todos se portaron estupendamente y, como dicen en México, chido por todo”, expresó el visitante.

El teniente coronel Efrén Castro, comandante del Primer Distrito de Policía, aseguró que continuarán los operativos contra el hurto en la ciudad, al tratarse de uno de los delitos que más afecta a los ciudadanos y la percepción de seguridad.

Según la institución, con esta captura asciende a 866 el número de personas detenidas en Cartagena por el delito de hurto. El capturado quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes.