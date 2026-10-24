Cámara de Comercio de Cartagena fortalece diez negocios gastronómicos para impulsar el turismo

Con Tesoros Escondidos, diez negocios recibieron narrativas y bancos fotográficos profesionales para fortalecer su promoción comercial.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Diez negocios gastronómicos de Bolívar cuentan ahora con herramientas para mostrar el valor de sus productos, contar sus historias y fortalecer su promoción ante nuevos clientes. Este es uno de los principales resultados de Tesoros Escondidos, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Cartagena que conecta la identidad del territorio con el fortalecimiento empresarial y el turismo.

Para identificar este potencial, la entidad recorrió siete municipios y visitó 17 iniciativas, de las cuales seleccionó diez negocios que conservan los saberes y sabores locales. El acompañamiento, liderado por la División de Regionalización junto al experto Vincent Mokry, permitió transformar sus historias y propuestas gastronómicas en contenidos útiles para su difusión comercial.

El resultado es concreto: cada negocio participante recibió una narrativa y un banco fotográfico profesional. Estos recursos les permiten presentar sus productos con mejores imágenes, comunicar aquello que los diferencia y contar con material para sus canales de promoción y relacionamiento comercial.

El proceso también hizo visibles a los empresarios que están detrás de la oferta gastronómica del territorio, reconociendo su trabajo y su capacidad para aportar a experiencias turísticas vinculadas con la cultura y el consumo local. Para la Cámara de Comercio de Cartagena, acompañar estos negocios significa acercar herramientas empresariales a los municipios y reconocer oportunidades de crecimiento desde sus propias fortalezas.

Además de los entregables individuales, Tesoros Escondidos generó un espacio de articulación entre ICULTUR, Agentucol, el SENA Regional Bolívar y la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo de Turbaco. Durante el panel “Sabores que fortalecen a Bolívar”, estas entidades identificaron acciones conjuntas para conectar la gastronomía con el turismo en el norte del departamento.

Esta articulación constituye un avance para impulsar una agenda compartida alrededor de los negocios locales: vincular capacidades institucionales, reconocer su oferta y explorar oportunidades que amplíen su participación en la actividad turística.

El cierre, realizado en la Casa de la Cultura de Turbaco, incluyó una muestra gastronómica y la entrega de reconocimientos a los empresarios. La jornada permitió presentar los resultados del acompañamiento y dar protagonismo a quienes, desde sus negocios, mantienen vivos los sabores de Bolívar.

Con Tesoros Escondidos, la Cámara de Comercio de Cartagena materializa su compromiso con el tejido empresarial: presencia en los territorios, herramientas de promoción para diez negocios y articulación institucional para impulsar nuevas oportunidades. El proyecto deja capacidades y contenidos que los participantes pueden seguir utilizando para dar a conocer su oferta y fortalecer su proyección comercial.