Bomberos atendieron emergencias por inundaciones en varios barrios

Las fuertes lluvias que cayeron este sábado 24 de octubre sobre Cartagena dejaron calles inundadas, vehículos afectados y reportes de agua ingresando a viviendas en varios sectores de la ciudad. Ante esta situación, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) desplegaron equipos para atender las emergencias y acompañar a las comunidades afectadas.

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Las labores se concentraron en distintos puntos de las tres localidades del Distrito, donde los organismos de emergencia inspeccionaron las condiciones de las vías, vigilaron los niveles de los canales y atendieron los reportes ciudadanos.

Entre los sectores recorridos estuvieron la Vía Perimetral, la avenida principal de Crespo, en inmediaciones del aeropuerto, y el viaducto, donde los bomberos verificaron las condiciones de movilidad y los posibles riesgos asociados a las precipitaciones.

En el barrio San Fernando, cerca de la clínica del sector y en calles aledañas, la máquina R2 apoyó las labores de atención ante la presencia de vehículos afectados por las inundaciones. Los equipos de emergencia también realizaron labores de rescate y acompañamiento, mientras esperaban que bajaran los niveles del agua para continuar sus desplazamientos de manera segura.

Mientras tanto, los Equipos de Reacción Inmediata de la OAGRD recorrieron las zonas afectadas para monitorear los canales y atender las situaciones reportadas por la ciudadanía. Entre las emergencias notificadas se encuentra la caída de un árbol en Cartagenita, el rebosamiento de canales, los altos niveles de agua en algunas vías y el ingreso de agua a viviendas.

Los reportes incluyeron sectores de Las Palmeras, Fredonia, San Fernando, Olaya Herrera, San Pedro, Villa Rosita y El Pozón, entre otros barrios.

Durante las jornadas de inspección, los bomberos también utilizaron perifoneo para orientar a los habitantes sobre cómo protegerse y evitar situaciones que pongan en peligro sus vidas. En medio de las inundaciones, las autoridades insistieron en la importancia de no intentar atravesar calles anegadas ni corrientes de agua, especialmente cuando no es posible determinar la profundidad o las condiciones de la vía.