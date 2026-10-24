Alcaldía de Cartagena alertó sobre estafa con falsas vacantes para el Festival Náutico

La Alcaldía de Cartagena alertó sobre una falsa oferta laboral que circula en redes sociales y que ofrece vacantes para integrar el equipo logístico del Festival Náutico, en el marco de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre.

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De acuerdo con la Administración Distrital, las publicaciones engañosas solicitan un pago previo de $18.000 bajo el argumento de un supuesto proceso de carnetización. Sin embargo, el Distrito aclaró que este cobro no tiene respaldo oficial y que ninguna de sus dependencias exige dinero para acceder a oportunidades laborales relacionadas con las festividades.

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) precisó que ni la Alcaldía, ni Corpoturismo, ni la Secretaría de Turismo, ni el operador logístico contratado solicitan consignaciones o transferencias para vincular personal o participar en la organización de los eventos.

El Festival Náutico está programado para el 13 y 14 de noviembre de 2026 y contará con una agenda artística y cultural. Ante las expectativas laborales que genera esta celebración, las autoridades hicieron un llamado a verificar las convocatorias únicamente a través de los canales institucionales.

El alcalde Dumek Turbay señaló que la Administración ya tiene conocimiento de esta modalidad y que el IPCC y la Secretaría del Interior pondrán la información en conocimiento de las autoridades para prevenir nuevos casos, especialmente entre los jóvenes.

Por su parte, Shirley Tuñón, directora del IPCC, pidió a la ciudadanía abstenerse de realizar pagos y denunciar formalmente las publicaciones fraudulentas. También insistió en consultar las cuentas oficiales del Distrito y del Instituto antes de compartir información o entregar datos personales.

La Administración reiteró que los procesos de vinculación para las Fiestas de Independencia deben ser gratuitos y transparentes, e invitó a los cartageneros a desconfiar de cualquier oferta laboral que condicione la participación al pago de dinero.