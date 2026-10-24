Aguacero en Cartagena reporta inundaciones en diferentes barrios

Fuertes lluvias sorprendieron a Cartagena desde las primeras horas de este sábado 24 de octubre y dejaron reportes de afectaciones en barrios como El Socorro y San Fernando.

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Las precipitaciones se registraron en medio de condiciones atmosféricas que favorecen la acumulación de humedad y la formación de nubes sobre el Caribe colombiano.

De acuerdo con la Dirección General Marítima (Dimar), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), las lluvias están relacionadas con la interacción de varios sistemas atmosféricos, entre ellos la baja presión del Darién, la vaguada monzónica y la inestabilidad asociada a sistemas frontales.

La entidad previó que las precipitaciones intermitentes continúen durante los próximos días, con posibilidad de intensificarse el martes 27 de octubre.