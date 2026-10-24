Acuacar reparó la tubería y comenzó a restablecer el servicio en Manga

Aguas de Cartagena culminó la reparación de una tubería de acueducto en el barrio Manga y comenzó el restablecimiento gradual del servicio de agua en el sector, luego de una avería ocasionada durante trabajos de pavimentación vial.

La empresa informó que la rotura afectó una tubería de cuatro pulgadas y fue provocada por un contratista externo que ejecuta obras en la zona.

Una vez finalizadas las labores de reparación, se inició el proceso para normalizar progresivamente el suministro de agua a los usuarios afectados.

Aguas de Cartagena reiteró la importancia de coordinar las intervenciones de infraestructura que se realizan en la ciudad para prevenir daños en las redes de acueducto y alcantarillado.

La compañía señaló que esta coordinación contribuye a evitar afectaciones en las tuberías y a garantizar la continuidad del servicio para los usuarios.