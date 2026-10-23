UTB recibe financiación de organización internacional para proyecto de robótica

Aventuras de UTBotito es la iniciativa de la Universidad Tecnológica de Bolívar que fue seleccionada por el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), en su propósito de conectar la ingeniería con las necesidades reales de las comunidades.

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El IEEE es la mayor organización profesional técnica del mundo dedicada a la innovación y el alcance de la ingeniería en beneficio de la humanidad, y, por primera vez, elige ganador un proyecto de Cartagena.

El objetivo de la organización es que, a través de un enfoque de aprendizaje-servicio, estudiantes universitarios trabajen con profesionales y organizaciones comunitarias para diseñar y poner en marcha soluciones tecnológicas que dejen algo útil a la vida de la gente.

En esta oportunidad, la iniciativa de la Universidad Tecnológica de Bolívar fue la seleccionada para ganar 3 mil dólares y desarrollar el proyecto “Transformando la educación STEM mediante cómics para el aprendizaje de la robótica enriquecidos con realidad aumentada en estudiantes de educación básica y media, Colombia”.

Harold Rodríguez Arias, profesor de Ingeniería Mecatrónica de la UTB y líder del proyecto, explica que la iniciativa empezó desde el semillero UTBot con una pregunta: ¿cómo hacer para que la robótica y el pensamiento computacional dejen de parecer cosa de unos pocos y lleguen a niños y jóvenes de colegio de una forma cercana, atractiva y distinta?

“Nuestra respuesta fue juntar tres cosas que casi nunca van de la mano: cómics educativos, realidad aumentada y actividades prácticas de robótica. De ahí nació Las Aventuras de UTBotito, el cómic que estamos desarrollando junto a los estudiantes de la UTB María Paula Acosta y Jesús Petro”, destaca el profesor.

El proyecto lo desarrollará la Universidad Tecnológica de Bolívar de la mano con la Institución Educativa Fulgencio Lequerica Vélez, y busca que los estudiantes logren ver cómo los personajes cobran vida en la pantalla, y puedan armar y probar con sus propias manos lo que acaban de descubrir. Así, conceptos de ciencia, tecnología e ingeniería, que suelen sentirse lejanos, se convierten en algo que se puede tocar y explorar.

José Daniel Ayazo Álvarez, rector del colegio Fulgencio Lequerica Vélez, destacó: “Estoy muy contento de poder recibir esta importante iniciativa de la UTB con respecto a la estrategia de la enseñanza de robótica en la escuela, y traerlo a la educación básica y media”.

Para el rector, es “interesante e innovadora” la estrategia del uso de comics y realidad aumentada como herramientas para la educación STEM. “Es una innovación en el plan de estudios en nuestra institución que nos puede permitir dar una mayor visión de nuestros chicos de cara a su continuación en la educación superior”.

El profesor Harold Rodríguez fue enfático en resaltar que con la selección del proyecto en EPICS in IEEE empieza la parte más emocionante: la de hacer realidad lo que hasta ahora estaba en el papel. “El equipo se pondrá manos a la obra con los materiales educativos; escribirá y dará forma a los cómics, integrará las experiencias de realidad aumentada y dejará listas las actividades de robótica. Esta selección también es un reconocimiento al trabajo de muchas manos, las de los estudiantes, la universidad, la comunidad educativa e IEEE. Es la oportunidad de mostrar, con hechos, que la ingeniería puede ponerse al servicio de la educación y del desarrollo de nuestras comunidades”.