Una persecución terminó con un herido, un capturado y cerca de 400 kg de marihuana incautados

La Pintada- Antioquia

Las autoridades incautaron cerca de 400 kilogramos de marihuana en el Suroeste de Antioquia que eran transportados en una camioneta particular en la modalidad de “kamikaze”. El conductor fue capturado.

Según el reporte de la policía Antioquia, los uniformados le hicieron el pare al vehículo en el sector El Caney, vía La Pintada-Medellín, km 10, pero el conductor hizo una maniobra evasiva y comenzó la persecución. Incluso hizo caer de la moto a los policías que lo perseguían, ante esta situación que ponía en riesgo a los uniformados y demás personas de la vía, le dispararon a las llantas para lograr que se detuviera, lo que finalmente lograron las autoridades.

El conductor emprendió la huida dejando la camioneta abandonada, pero finalmente fue capturado. Al inspeccionar el automotor, hallaron en su interior 379 km de marihuana. Durante la persecución, una persona ajena al procedimiento resultó herida en el hombro, fue trasladada a un centro médico y recibe acompañamiento de la administración municipal.