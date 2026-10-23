Tu película todavía está a tiempo de llegar al FICCI 66

Si tienes un cortometraje, un largometraje o un proyecto en etapa avanzada de edición, este es el momento de revisar las categorías, elegir la que mejor se ajuste a tu obra y completar la inscripción.

Y hay una razón adicional para hacerlo ahora: la tarifa temprana —Early Bird— estará disponible hasta el 31 de octubre.

¿Qué significa esto?

Hasta esa fecha, las tarifas son:

Cortometrajes: USD 30

USD 30 Largometrajes: USD 60

USD 60 Work in Progress – largometrajes: USD 10

Después del 31 de octubre, las tarifas pasarán a USD 35, USD 70 y USD 15, respectivamente.

Además, hay categorías que no tienen costo de inscripción, más allá de la tasa de envío de Festhome: Cortometrajes Universitarios, Tierra Adentro, De Indias y Work in Progress – Cortometrajes.

¿Por qué postular al FICCI?

Porque ser seleccionado significa mucho más que proyectar una película.

Las obras que hagan parte del FICCI 66 podrán entrar en contacto con agentes de ventas, distribuidores, exhibidores, coproductores, prensa y otros profesionales de la industria, además de encontrarse con nuevos públicos y participar de la oferta académica y de industria del Festival.

La convocatoria contempla 10 secciones oficiales y Work in Progress, con espacio para cine colombiano, iberoamericano e internacional, y para películas de ficción, documental, ensayo, animación y otras formas audiovisuales.

El FICCI 66 tendrá además una bolsa global de hasta USD 100.000 en premios, distribuida entre sus competencias, secciones y Work in Progress.

Hay espacio para distintas películas y distintas etapas

Si tu película está terminada, puedes encontrar rutas como Colombia, Iberoamérica, Cine en los Barrios, Internacional, (S)paces of Time, De Indias, Tierra Adentro, Cines Afros, Cines Indígenas o Cortometrajes Universitarios.

Si todavía estás terminándola, Work in Progress puede ser el camino: los proyectos seleccionados podrán optar por servicios de postproducción y presentarse ante jurados y actores de la industria.

Todavía estás a tiempo

La convocatoria cierra definitivamente el 29 de noviembre de 2026, pero si quieres aprovechar la tarifa Early Bird, tienes hasta el 31 de octubre.

Tu película ya hizo el recorrido más difícil: existir.

Ahora falta ponerla frente a quienes pueden verla, discutirla, acompañarla y hacerla circular.

Postula tu película al FICCI 66 a través de Festhome.