Surtigas y su Fundación Promigas abren oportunidades para la formación y el empleo juvenil / Externos

Con el propósito de ampliar las oportunidades de empleo para los jóvenes y responder a las necesidades de talento humano del sector turístico, Surtigas y su Fundación Promigas, en alianza con la Universidad del Norte y Swisscontact, anuncianla apertura de la convocatoria para la segunda cohorte de Escuela de Servicios Cartagena, una iniciativa del programa Más Empleo Juvenil.

La convocatoria estará abierta del 19 al 30 de octubre de 2026 y seleccionará a 40 jóvenes para participar en un programa de formación técnicalaboral como Auxiliarde Servicios Hoteleros, bajo la modalidad dual, que combinaformación académica con experiencia prácticaen hoteles aliadosde la ciudad.

Los jóvenes interesados podrán postularse a través de www.fundacionpromigas.org.co durante el periodo establecido para la convocatoria.

El programacontempla 800 horas de formación, distribuidas entre actividades académicas y prácticas en entornos reales de trabajo. Durante este proceso, los participantes desarrollarán conocimientos técnicos en arreglo y mantenimiento de habitaciones, limpieza y desinfección bajo estándares de bioseguridad, atención al huésped y aplicación de protocolos de servicio.

Además, fortalecerán competencias socioemocionales fundamentales para su empleabilidad, como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, el servicio al cliente y la adaptación a entornos multiculturales. La formación también incluirá conocimientos relacionados con la implementación de prácticas sostenibles en la industria hotelera.

La iniciativa también contempla acompañamiento permanente por parte de tutores académicos y empresariales, orientación para la vida laboral y apoyo en los procesosde inserción al empleo formal, con el propósito de facilitar la transición de los participantes hacia el mundo del trabajo.

Con esta nueva cohorte, las entidades aliadas continúan impulsando estrategias que fortalecen la empleabilidad juvenil, potencian el talento local y contribuyen al desarrollo sostenible de la industria turística en Cartagena.