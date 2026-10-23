Stefa Holguín llevó la salsa a grandes escenarios y puso a bailar al público

La salsa se convirtió en el sello musical de Stefa Holguín DJ, quien ha construido una propuesta centrada en los clásicos del género, la salsa dura y las canciones románticas que han marcado a distintas generaciones.

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Su estilo combina mezclas dinámicas y selecciones musicales adaptadas a cada público, con el propósito de convertir sus presentaciones en experiencias donde el baile y la conexión con la música son protagonistas.

Uno de los momentos destacados de su trayectoria fue su participación en la apertura de un concierto en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, escenario que le permitió llevar su propuesta a un público multitudinario.

Más allá de la selección de canciones, Stefa apuesta por interpretar la energía de cada espacio y construir sesiones que acompañen diferentes momentos de una celebración. Su trabajo abarca eventos privados, discotecas, festivales y encuentros corporativos.

La DJ también busca ampliar su presencia en escenarios culturales y sociales relacionados con el baile y la música latina, manteniendo la esencia de la salsa mientras incorpora sonidos románticos y actuales.

Con una propuesta enfocada en este género, Stefa Holguín busca consolidarse como una referente femenina de la escena salsera, demostrando que la música también puede convertirse en un punto de encuentro entre generaciones y en una experiencia que trasciende la pista de baile.