Sicarios acaban con la vida de un hombre en Boston

Un muerto y un herido dejó una riña en un establecimiento del barrio Boston

Un hombre identificado como Holman Luis Zabaleta Torres fue asesinado con arma de fuego hacia las 6:50 de la noche de este jueves en el callejón Berlín, en el barrio Boston de Cartagena.

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De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, la víctima caminaba por el sector cuando fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Los agresores le dispararon y posteriormente huyeron.

Según el reporte policial, Zabaleta Torres registraba dos anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de homicidio y hurto.

La Policía Nacional activó labores de inteligencia e investigación criminal para establecer los móviles del homicidio e identificar y capturar a los responsables.

Las autoridades no descartaron que el caso estuviera relacionado con problemáticas sociales asociadas a grupos de jóvenes de especial atención constitucional.