Sector financiero reclama inversión privada en el marco del Congreso Colombiano de la Construcción

Recuperar la confianza y generar condiciones para que la inversión privada vuelva a ser uno de los principales motores del crecimiento económico fue uno de los principales consensos del panel “La agenda económica del país: retos y oportunidades” realizado durante el último día del Congreso Colombiano de la Construcción de Camacol, en Cartagena.

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En la conversación participaron María Lorena Gutiérrez, presidenta de Grupo Aval; Juan Carlos Gómez, presidente de Fundación Grupo Social; Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Cibest; y Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar, quienes coincidieron en que Colombia necesita fortalecer la inversión privada para avanzar hacia un crecimiento sostenible, en un contexto de restricciones fiscales y de menor espacio para que el gasto público siga impulsando la economía.

El panel, moderado por Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, puso a la vivienda y la construcción en el centro de esta discusión por su capacidad de movilizar inversión, generar empleo y activar múltiples sectores de la economía.

“El activo más importante es ese optimismo de que vamos a estar mejor”, señaló Juan Carlos Mora, quien advirtió que esa actitud positiva debe estar acompañada de señales claras que permitan a las empresas convertir las expectativas en decisiones de inversión. En su opinión, sectores como la construcción, la agricultura y la minería requieren incentivos y condiciones que permitan ampliar la capacidad productiva sin depender exclusivamente de un mayor gasto público.

Por su parte, María Lorena Gutiérrez destacó la necesidad de avanzar en una política fiscal que genere confianza y de contar con un plan ejecutivo de inversión para sectores estratégicos como vivienda, infraestructura, energía e industria. “Lo primero es una austeridad fiscal que genere confianza en los mercados”, afirmó.

Para Juan Carlos Gómez el reto no es solo crecer, sino hacerlo de forma sostenible e incluyente. “No crecer no es opción. Tenemos que crecer, sí o sí”, afirmó, al tiempo que destacó la necesidad de que los mecanismos de financiación y las políticas de desarrollo incorporen a poblaciones con menos oportunidades. En vivienda respaldó el uso de garantías y propuso fortalecer los incentivos al ahorro de los hogares para complementar el crédito.

Miguel Cortés destacó el papel del sistema financiero en la recuperación y señaló que una mayor oferta de vivienda puede contribuir a mejorar las condiciones de acceso de las familias. “Si hay más oferta, bajan los precios”, afirmó, al tiempo que coincidió en que la vivienda es un instrumento no solo económico, sino también de estabilidad social y desarrollo.

La vivienda, una apuesta para movilizar inversión

Uno de los principales puntos de encuentro del panel fue la necesidad de facilitar la financiación y acelerar la ejecución de proyectos de vivienda. Entre las propuestas discutidas estuvieron las garantías financieras para compartir riesgos, mejores condiciones para el crédito hipotecario y constructor, habilitación de suelo, revisión de los subsidios a las tasas de interés y mecanismos que incentiven el ahorro de las familias.

Los panelistas coincidieron en que la reactivación de la construcción puede generar efectos sobre una amplia cadena productiva y contribuir a recuperar el empleo y la inversión en las regiones.

Al cierre del panel, Jonathan Malagón destacó el compromiso del sistema financiero con esta recuperación y aseguró que la banca está dispuesta a acompañar al sector constructor en el reto de retomar su senda de crecimiento, mediante mejores condiciones de financiación y mecanismos que permitan movilizar nuevos proyectos. “El vínculo entre el sector financiero y el constructor es un matrimonio inquebrantable, cuenten con nosotros”, concluyó.