Penélope Ventura acompaña a los empresarios a dar el paso que la mayoría aún no ha dado

Casi ocho de cada diez dueños de pequeñas empresas en EE.UU. conocen los agentes de IA, pero solo uno de cada seis ya los usa

Texas, Estados Unidos, 23 de octubre 2026. La inteligencia artificial ya no solo responde preguntas: ahora ejecuta tareas. Los llamados agentes de IA pueden atender clientes, actualizar una página web, gestionar campañas de publicidad o dar seguimiento a cotizaciones sin que alguien los dirija paso a paso. La ingeniera y consultora venezolana Penélope Ventura Wong trabaja para que las pequeñas y medianas empresas aprovechen esta nueva etapa sin quedarse atrás.

¿Cuántas empresas usan ya la IA? Según la Oficina del Censo de EE.UU., a mayo de 2026 cerca del 20 % de las empresas del país usa inteligencia artificial en sus operaciones; es decir, unas dos de cada diez. Las otras ocho todavía no la han incorporado a su forma de trabajar. La adopción es mayor en las empresas grandes: 37 % entre las de 250 empleados o más, frente a menos del 20 % en los negocios de cuatro empleados o menos. Y el contexto pesa: en Estados Unidos hay más de 36 millones de pequeñas empresas, que generan casi la mitad del empleo privado, según la Oficina de Defensoría de la SBA.

La brecha es todavía mayor con los agentes. Un estudio de Bluehost y ListenLabs con 350 dueños de pequeñas empresas estadounidenses, realizado en mayo de 2026, encontró que el 79 % conoce los agentes de IA, pero apenas el 16 % ha implementado uno. La principal barrera no es el costo: es no saber por dónde empezar. Tres de cada diez dueños dicen no tener conocimientos de IA, y casi dos de cada diez echan en falta acompañamiento práctico.

Ahí entra el método de Ventura. En lugar de entregar una herramienta y despedirse, trabaja con el empresario desde el diagnóstico hasta la puesta en marcha:

1. Elegir una sola tarea que hoy consume tiempo del equipo, como responder consultas frecuentes o hacer seguimiento a clientes.

2. Configurar el agente junto al empresario, con sus reglas, su tono y sus límites.

3. Supervisar las primeras semanas: revisar lo que hace el agente, corregir y medir cuántas horas libera.

4. Escalar solo cuando el primer agente funciona y el equipo confía en él.

«Un agente de IA es como un nuevo empleado: hay que entrenarlo, darle reglas claras y revisar su trabajo. Yo no le entrego la herramienta al empresario y me voy; la construimos juntos y no lo suelto hasta que vea resultados», afirma Ventura.

Uno de los casos recientes es el de una empresa de logística y transporte de carga con unos 250 empleados en Texas. Su equipo de despacho dedicaba cerca de 60 horas semanales, sumadas entre sus integrantes, a responder llamadas y mensajes de clientes que preguntaban dónde estaba su envío, y a cargar a mano los datos de cada orden.

Junto a su dueño, Ventura configuró un agente de IA que consulta el estado de cada envío y responde a los clientes por WhatsApp, avisa de retrasos y pasa a una persona los casos con incidencias. El sistema también ayuda a registrar los datos de las órdenes para su revisión por el equipo. En tres meses, la empresa redujo de 60 a 20 horas semanales el tiempo dedicado a estas tareas y bajó su tiempo promedio de primera respuesta de dos horas a cinco minutos.

«Antes, el equipo pasaba buena parte del día respondiendo dónde estaba cada carga y registrando órdenes. Ahora, los clientes reciben la información más rápido y nosotros podemos concentrarnos en coordinar los despachos y resolver los problemas que necesitan atención personal», comenta el propietario, que pidió reservar el nombre de su empresa.

Sobre Penélope Ventura

Penélope Ventura Wong es Ingeniera en Informática (Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, 2008) y consultora empresarial con más de 18 años de experiencia. Asesora en transformación digital e inteligencia artificial, y en sistemas de gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Es autora de «Empresas Inteligentes: El impacto de la IA guiado por su visión» (2025). En 2025 se incorporó a la AAAI, el IEEE y la ASEE. La Fundación Cultural Tacarigua de Oro la ha distinguido como Consultora Empresarial Impacto del Año (2021 y 2024) y Consultora Empresarial Digital del Año (2025). Instagram: @penelope.digital.