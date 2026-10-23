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23 oct 2026 Actualizado 16:58

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Nuevo daño en tubería de Manga deja sin el servicio a la isla en Cartagena

Acuacar avanza en la reparación del tramo dañado por obras de pavimentación

Nuevo daño en tubería de Manga deja sin el servicio a la isla en Cartagena

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Aguas de Cartagena informa que un contratista externo que ejecuta obras de pavimentación rompió una tubería de acueducto de 4 pulgadas en el barrio Manga, a la altura de la calle 28, entre las carreras 22 y 24.

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Para realizar la reparación, Aguas de Cartagena suspenderá el servicio de acueducto en el sector.

La empresa ejecutará los trabajos necesarios para reparar la tubería y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Aguas de Cartagena reitera el llamado a los contratistas que ejecutan obras en la ciudad para que verifiquen la ubicación de las redes de acueducto y alcantarillado antes de realizar excavaciones, con el fin de prevenir daños y afectaciones en la prestación del servicio.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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