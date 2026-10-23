Ministra de Salud destaca transformación del HUC

La ministra de Salud, Ana María Vesga, destacó los avances del Hospital Universitario del Caribe (HUC) y manifestó su compromiso de apoyar a la institución para que continúe ampliando sus capacidades y se consolide como referente en materia de atención en salud. Durante la visita a la institución en Cartagena, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, presentó cuatro proyectos para seguir fortaleciendo sus servicios e infraestructura.

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La funcionaria recorrió las instalaciones en compañía del gobernador y del gerente del HUC, Rodrigo Arzuza, quien presentó los avances alcanzados por la institución, las inversiones realizadas y las necesidades que aún deben atenderse para continuar su transformación.

“Estamos muy sorprendidos. Un hospital que ha hecho una transformación muy importante, en donde se ve el cariño y la forma como han venido ampliando, han venido mejorando su atención”, expresó la ministra, quien manifestó su disposición de revisar las iniciativas presentadas por el mandatario departamental.

Yamil Arana destaca el propósito de transformar el HUC

Durante el recorrido, el gobernador Yamil Arana Padauí resaltó el trabajo que se viene realizando para consolidar un hospital con mejores condiciones de infraestructura y atención para los pacientes de Cartagena, Bolívar y otros departamentos de la región Caribe.

“Mi deseo es que cuando un paciente llegue aquí sienta que está yendo a una clínica privada o a una de las mejores clínicas privadas de Colombia. Y estamos camino a eso”, afirmó el mandatario.

Arana también hizo énfasis en la importancia de garantizar una atención digna e igualitaria para todos los usuarios, sin importar su condición socioeconómica o lugar de procedencia.

“Aquí no se le pregunta el estrato a un paciente, no se le pregunta ni de dónde es. Aquí se atiende a todo el mundo por igual”, manifestó.

Ante la ministra de Salud, el gobernador presentó cuatro proyectos prioritarios: la adquisición de una ambulancia, la intervención del área de consulta externa, el apoyo para poner en funcionamiento una unidad de hemodinamia y la remodelación de espacios internos.

Asimismo, señaló que el hospital necesita continuar mejorando sus instalaciones y anunció que la apertura del servicio de pediatría está prevista para enero, como parte de la ampliación de su capacidad asistencial.

El gerente Rodrigo Arzuza acompañó el recorrido

El gerente del Hospital Universitario del Caribe, Rodrigo Arzuza, acompañó al gobernador y a la ministra durante la visita, explicando de primera mano los avances y las necesidades de la institución. Su participación permitió mostrar el proceso de transformación del hospital y los retos que requieren el acompañamiento del Gobierno nacional.

Con la revisión de los cuatro proyectos, la Gobernación de Bolívar busca avanzar en la articulación con el Ministerio de Salud para gestionar nuevas inversiones y continuar fortaleciendo la capacidad de atención del HUC, una institución fundamental para los servicios de salud de Cartagena y la región Caribe.