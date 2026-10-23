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23 oct 2026 Actualizado 20:03

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Las Fiestas de Independencia llegaron hasta Miami para atraer a turistas

La promoción turística que destacó la cultura cartagenera y las conexiones aéreas con Estados Unidos

Foto: Alcaldía de Cartagena.

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La iniciativa se desarrolló mediante el encuentro comercial y cultural This is CARTAGENA in the United States: Culture, Celebration & Connections, que reunió a más de 80 empresarios del sector, entre agencias de viajes, aerolíneas, especialistas en turismo de lujo y cruceros, medios de comunicación y creadores de contenido.

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Durante la jornada, Corpoturismo presentó la oferta de la ciudad en segmentos como turismo cultural y patrimonial, congresos y convenciones, bodas, lujo y experiencias de sol, mar e islas.

Según Liliana Rodríguez, presidenta ejecutiva de Corpoturismo, Estados Unidos es el principal mercado internacional para Cartagena. Durante 2025, la ciudad recibió más de 250.000 turistas estadounidenses, equivalentes al 26 % de sus visitantes internacionales, de acuerdo con las cifras entregadas por la entidad.

El encuentro también destacó la conectividad aérea de Cartagena, que cuenta con más de 110 frecuencias internacionales semanales y conexiones con ciudades estadounidenses como Miami, Nueva York, Atlanta y Fort Lauderdale.

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