La Clay, ladrillera cartagenera con 43 años de trayectoria, exhibe su portafolio en Camacol

La Clay, ladrillera cartagenera con 43 años de trayectoria, exhibe su portafolio en el Congreso Nacional de la Construcción 2026

La industria cartagenera La Clay participa en el Congreso Nacional de la Construcción 2026, uno de los escenarios de encuentro del sector constructor colombiano, donde presenta la oferta de valor de su portafolio de productos y fortalece sus vínculos con los diferentes actores de esta industria.

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Con 43 años de trayectoria, la compañía continúa consolidando su presencia en el mercado y proyectando el trabajo de una empresa nacida en Cartagena que ha acompañado el crecimiento urbano de la ciudad y el desarrollo de la región Caribe.

Su participación en este encuentro nacional representa una oportunidad para dar a conocer sus productos, estrechar relaciones comerciales y mantenerse conectada con las tendencias, los retos y las oportunidades de un sector fundamental para la economía y la generación de empleo en Colombia.

A lo largo de su historia, La Clay ha hecho parte de la dinámica constructora de la región, con una oferta orientada a responder a las necesidades de los proyectos y a contribuir al desarrollo de una ciudad que continúa transformándose.

La presencia de la empresa en este tipo de escenarios también refleja su apuesta por el fortalecimiento de la industria local y por la construcción de relaciones que permitan ampliar sus oportunidades de crecimiento en el mercado nacional.

Más allá de su actividad productiva, La Clay mantiene su compromiso con el progreso de Cartagena y la región Caribe, respaldada por más de cuatro décadas de experiencia y una trayectoria vinculada al desarrollo del sector constructor.

Desde Cartagena, la compañía continúa proyectando el potencial de la industria regional y reafirmando su interés en contribuir al crecimiento y la evolución de la construcción en Colombia.