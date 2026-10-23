Gerardo Anderson regresó a Cartagena con jornadas de adoración y un congreso de familias

El cantante, compositor y predicador católico Gerardo Anderson regresó a Cartagena para participar en tres jornadas de oración, alabanza y reflexión espiritual, organizadas por la Renovación Carismática Católica de la ciudad.

La programación comenzó con una Noche de Adoración bajo el lema «Hazme tu adorador», dedicada al encuentro con Jesús Sacramentado y con una donación establecida de $30.000.

La agenda también incluyó el Congreso de Familias, desarrollado bajo el lema «Sanados para perdonar y reconciliados para amar», inspirado en Colosenses 3,13. El encuentro estuvo orientado a promover el perdón, la reconciliación y el fortalecimiento de los vínculos familiares.

Anderson es reconocido por su labor de evangelización a través de la música y la predicación. Entre sus producciones y canciones se encuentran Ven Solo Ven, En Verdad, Derrama la Unción, Abrázame Jesús y Encontrarme Contigo.

El congreso contó además con el acompañamiento del presbítero Iván Ruiz Vidal, asesor de la Renovación Carismática Católica de Cartagena. Las actividades se realizaron en la Casa de Oración María de Nazareth, ubicada en el barrio La Providencia.

La organización invitó a las familias, comunidades parroquiales y ciudadanía en general a participar en estos espacios de encuentro espiritual y renovación de la fe.