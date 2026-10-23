Festival de las Artes Unibac 2026 llega a su versión XIX

El Convento de San Diego es la casa de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar desde hace 50 años, y el edificio es propiedad de Unibac desde hace 25 años, dos motivos que inspiran el XIX Festival de las Artes 2026, y cuyo lanzamiento se vivió este jueves 22 de octubre.

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El vicerrector Académico de Unibac, Juvenal Miranda, señaló que se trata del principal evento de proyección académica de Unibac, y destacó el incansable trabajo de docentes y estudiantes que, desde sus distintas disciplinas, desarrollaron trabajos de aula para hacer del Festival de las Artes Unibac el más gigantesco laboratorio de artes en la región.

Se presentó la programación completa preparada por los programas de Artes Escénicas, Artes Plásticas, Comunicación Audiovisual, Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Música, así como Bienestar Universitario y Proyección Social.

Del 3 al 7 de noviembre 2026, el Festival llevará todo su colorido artístico a las calles del barrio San Diego, Plaza y Palacio de la Proclamación, Alianza Francesa, Museo de Arte Moderno, Centro Comercial caribe Plaza, Escuelas Profesionales Salesianas, municipio de santa Catalina, y todos los espacios artísticos de Unibac.

Para la imagen del evento, Unibac hizo una convocatoria en la que participaron 210 propuestas, resultando ganadora la de Kevin Castilla, estudiante de Diseño Gráfico de Unibac, quien tomó como referencia la fachada del Convento de San Diego para diseñar módulos que representan cada etapa histórica del edificio.

Una programación para todos los públicos

MARTES 3 DE NOVIEMBRE

Homenajes y distinciones

6:00 p. m. | Terraza Mirador San Diego

Acto de homenajes y distinciones “50 años en nuestra casa, Convento de San Diego”, con la presentación del Ensamble Voces de Indias, agrupación integrada por una egresada del programa de Música.

Agenda internacional

4:00 p. m. | Salón Pierre Daguet, Unibac

Concierto-conferencia “Una mirada desde los compositores argentinos de la segunda mitad del siglo XX en el tango y el folclore de proyección”, con los invitados internacionales Daniela Aída García, Virginia Elizabeth Piscitelli y Adrián Ernesto Guevara, de Argentina.

Diseño Gráfico

8:00 a. m. a 4:00 p. m. | Alianza Colombo-Francesa

Exhibición de proyectos de aula, entre ellos:

• Muestra de prototipos de aplicaciones (APP).\

• Prototipos de libros sobre edificaciones del Centro Histórico.\

• Diseño de experiencias de marca.\

• Marcas territoriales y apropiación de la gastronomía departamental.\

• Libro carrusel “50 años Unibac”.\

• Recreación personal de póster de película.\

• Álbumes ilustrados.\

• “Podcast 50 años de Unibac”.\

• “Rostros II, ZODES de los Montes de María y Dique”.\

• “Croquis brutalista del Centro Histórico de Cartagena”.\

• Cuentos cortos colombianos pop-up.\

• Billetes “Territorios Híbridos”.\

• “Colombia cultiva”.

Artes Plásticas

8:00 a. m. a 7:00 p. m. | Museo de Arte Moderno de Cartagena

Exposición artística “La Capilla Sixtina”.

8:00 a. m. a 7:00 p. m. | Museo Naval del Caribe

Exposiciones artísticas y fotográficas “Retratos de mi Caribe”, “Gráficas del grabado III”, “Cuerpos de agua”, “Territorios en disputa”, “Retratos y autorretratos”, “Plantas extintas del Cerro La Popa” y “¿Qué quiero contar?”.

Estas exposiciones estarán abiertas del 3 al 20 de noviembre.

Música

Salón Pierre Daguet, Unibac

9:00 a. m. | “Chopin 2.0”.\

9:45 a. m. | “Potsikei”, en alianza con la Alianza Colombo-Francesa.\

11:00 a. m. | “Ecos del Pacífico Norte”.\

11:45 a. m. | “Del pop a la guitarra acústica”.\

1:30 p. m. | “Estaciones de dos mundos”.\

3:00 p. m. | “Latidos del mundo”.

Artes Escénicas

9:00 a. m. a 12:00 m. | Salón 03, Unibac

Presentaciones de Teatro Musical I, II y III.

1:00 p. m. a 3:00 p. m. | Salón 03, Unibac

Presentaciones de Canto I y II.

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE

Artes Escénicas

4:00 p. m. | Desfile artístico

Salida desde la Plaza de las Bóvedas, con la participación especial del Cabildo Negro de San Diego.

6:30 p. m. | Alianza Colombo-Francesa

Puesta en escena de “Attempts on Her Life”.

Comunicación Audiovisual

12:00 m. | Plaza de San Diego

“Unibac Radio al Parque”.

4:00 p. m. | Patio de las Artes

Exposición fotográfica con las muestras “Otra mirada”, “¿Vemos lo que es o lo que queremos?” y “Análisis de los elementos morfológicos de la fotografía antigua del claustro de San Diego”.

5:00 p. m. | Salón Pierre Daguet

Proyecciones audiovisuales.

Bienestar Universitario

Salón Pierre Daguet, Unibac

9:00 a. m. | Taller “Distribución digital de la música”.

10:00 a. m. | Festival “Voces y canciones de la Heroica”, con las categorías intérprete femenino, intérprete masculino y canción inédita.

10:00 a. m. | Patio de las Ciencias, Unibac

Torneo de freestyle de balón.

11:00 a. m. | Patio de las Ciencias, Unibac

Torneo de ajedrez.

Agenda internacional

Laboratorio de Piano

Masterclass, jornada I: “Interpretación pianística, música argentina, tango, folclore popular y repertorios latinoamericanos”, con Daniela Aída García, Virginia Elizabeth Piscitelli y Adrián Ernesto Guevara, de Argentina.

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE

Feria de emprendimientos y formación

8:00 a. m. a 3:00 p. m. | Patio de las Artes

Feria de emprendimientos.

10:00 a. m. | Salón Miguel Sebastián Guerrero

Taller “Formalización laboral”, a cargo del SENA.

Artes Plásticas

6:00 p. m. | Museo de Arte Moderno de Cartagena

Subasta “Acción por las Artes”.

Diseño Industrial

10:00 a. m. a 8:00 p. m. | Centro Comercial Caribe Plaza

Exhibición de proyectos de aula con propuestas relacionadas con el diseño de herramientas y utensilios, tecnologías fundacionales, hibridaciones estéticas, biomateriales, accesibilidad, ciencia, productos, artesanía contemporánea, empaques, cultura e identidad.

Entre los proyectos se encuentran “Diseño con propósito”, “Artificial y Natural: Estéticas híbridas en el diseño con biomateriales”, “MecaInova: Creando y transformando conceptos en productos mediante la ciencia y el diseño”, “Accesibilidad en Movimiento”, “Unboxing Legacy”, “La silla del tiempo”, “Formas que transmiten historia”, “Animación conmemorativa”, “De lo Bidi a lo Tridi” y “Sillas 5.0”.

También estará disponible la tienda de diseño “DUAL: Entre lo artesanal y lo industrial”, con exhibición y comercialización de productos.

Artes Escénicas

10:00 a. m. | Salón Pierre Daguet, Unibac

Puesta en escena “Fragmentos de un yo”.

2:30 p. m. | Salón Pierre Daguet, Unibac

Puesta en escena “Electra”.

5:00 p. m. | Salón Pierre Daguet, Unibac

“Arturo Ui”, versión libre del texto “La resistible ascensión de Arturo Ui”, de Bertolt Brecht.

11:00 a. m. | Patio de las Artes

Clase abierta de acrosport y esculturas vivientes.

Comunicación Audiovisual

3:00 p. m. | Escuelas Profesionales Salesianas

Foro de paz.

Música

7:00 p. m. | Teatro Adolfo Mejía

Gala Lírica Ópera de Colombia “50 años”.

Agenda internacional

4:00 p. m. | Laboratorio de Piano

Masterclass, jornada II: “Interpretación, música argentina y repertorios latinoamericanos”, con Daniela Aída García, Virginia Elizabeth Piscitelli y Adrián Ernesto Guevara, de Argentina.

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE

Diseño Industrial

5:00 p. m. | Plaza de la Proclamación

Pasarela de moda “E-fuxion: Inboga 2026”.

Artes Escénicas

9:00 a. m. | Salón Pierre Daguet, Unibac

Puesta en escena “Laberintos de espíritus”, versión libre de “Sueño de una noche de verano”, de William Shakespeare.

11:30 p. m. | Salón Pierre Daguet, Unibac

Puesta en escena “El avaro”.

11:00 a. m. | Patio de las Artes

Clase abierta de combate-danza.

Comunicación Audiovisual

10:00 a. m. | Salón comunal de la Alcaldía de Santa Catalina

Lanzamiento del libro “Santa Catalina, memoria y leyenda del Caribe”.

Música

6:00 p. m. | Plaza de la Proclamación

Presentación de “Las bodas de Fígaro”.

Clausura del XIX Festival de las Artes

6:00 p. m. | Palacio de la Proclamación

Acto de clausura del festival.

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

Proyección Social

8:00 a. m. | Salón Pierre Daguet, Unibac

Presentación de proyectos de aula de los cursos de extensión:

• Artes Plásticas: “Monjas y monjes del 1600”, esculturas elaboradas con material desechable.\

• Artes Escénicas: “La monja que se quedó”.\

• Música: “Colombia suena a 50 años”.\

• Música: “El canto que nos une”.

10:00 a. m. | Salón Pierre Daguet, Unibac

Premiación y distinción a los mejores proyectos de aula por programa académico.

El arte sale al encuentro de la ciudad

La programación se complementa con actividades que permanecerán abiertas durante varios días. Del 3 al 6 de noviembre, la Alianza Colombo-Francesa acogerá las muestras de Diseño Gráfico; del 3 al 20 de noviembre, el Museo de Arte Moderno de Cartagena y el Museo Naval del Caribe exhibirán las propuestas de Artes Plásticas. Por su parte, el Centro Comercial Caribe Plaza será escenario de los proyectos de Diseño Industrial y de la Tienda de Diseño, del 3 al 7 de noviembre.

Con esta agenda, Unibac invita a cartageneros, bolivarenses, visitantes, gestores culturales y amantes de las artes a participar en una celebración que destaca el talento de su comunidad académica y el aporte de la educación artística a la vida cultural del territorio.

El XIX Festival de las Artes Unibac 2026 será una oportunidad para disfrutar de la creación universitaria, reconocer la memoria institucional y celebrar los 50 años de presencia en el Convento de San Diego y los 25 años de patrimonio propio.

La invitación es a consultar los canales institucionales de Unibac para conocer las novedades y detalles de las actividades y sumarse a esta gran fiesta de las artes.