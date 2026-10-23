Feria de Negocios Verdes de Cardique: una década impulsando emprendimientos sostenibles en Bolívar
Más de 70 emprendimientos participarán este 24 y 25 de octubre en el centro comercial Caribe Plaza, en Cartagena
Mañana comienza la décima Feria de Negocios Verdes de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), un espacio que durante diez años ha impulsado el emprendimiento sostenible y las iniciativas productivas comprometidas con la conservación ambiental en el centro y norte de Bolívar.
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La feria se realizará este sábado 24 y domingo 25 de octubre en el centro comercial Caribe Plaza, en Cartagena, donde más de 70 emprendimientos exhibirán productos y servicios amigables con el ambiente, en una apuesta por el consumo responsable, el fortalecimiento empresarial y la generación de oportunidades económicas para las comunidades.
Bajo el liderazgo de su director, Ángelo Bacci Hernández, Cardique ha consolidado esta iniciativa como una plataforma para visibilizar a campesinos, artesanos, productores, empresarios y operadores turísticos que encuentran en la sostenibilidad una oportunidad para crecer, generar ingresos y contribuir a la protección de los recursos naturales.
Cardique, pionera en el respaldo a los negocios verdes
El respaldo sostenido a este tipo de iniciativas ha permitido que Cardique se posicione como una corporación pionera a nivel nacional en la promoción y el acompañamiento de los negocios verdes, al generar espacios que conectan a los emprendedores con consumidores, compradores y potenciales aliados comerciales.
“En Cardique creemos que proteger el ambiente también significa generar oportunidades para nuestra gente. Durante diez años hemos respaldado a los negocios verdes porque sabemos que detrás de cada emprendimiento hay familias, comunidades y personas que le apuestan a una economía sostenible. Por eso, invitamos a todos los cartageneros y visitantes a que nos acompañen este fin de semana en Caribe Plaza, conozcan estos productos y apoyen con sus compras a quienes están demostrando que es posible producir y crecer cuidando la naturaleza”, expresó Ángelo Bacci Hernández, director de Cardique.
La feria también contará con una rueda de negocios orientada a conectar a los emprendedores con potenciales compradores, entre ellos representantes de hoteles, supermercados y entidades del Estado. El propósito es facilitar alianzas comerciales, ampliar los canales de distribución y abrir nuevas oportunidades para que los productos y servicios sostenibles lleguen a más mercados.
Una oferta diversa con identidad caribeña
Durante los dos días de programación, los asistentes podrán recorrer más de 70 stands con propuestas en diferentes categorías, entre ellas:
• Productos agrícolas sostenibles: frutas, miel, yogures, tubérculos y hortalizas.
• Artesanías con identidad regional: mochilas, hamacas, collares y creaciones elaboradas a mano.
• Moda sostenible: prendas y accesorios que incorporan materiales reciclados o procesos responsables con el ambiente.
• Turismo de naturaleza: rutas agroecológicas, experiencias ecoturísticas y alternativas de alojamiento sostenible.
• Tecnologías verdes y restauración ecológica: iniciativas enfocadas en el aprovechamiento de residuos, el uso responsable de los recursos y la recuperación de los ecosistemas.
Además de impulsar las ventas, la feria busca sensibilizar a las familias sobre la importancia de adoptar hábitos de consumo responsable y reconocer el valor de los emprendimientos que contribuyen a la conservación del patrimonio natural de Bolívar.
Una invitación a apoyar la economía sostenible
Al cumplir diez años, la Feria de Negocios Verdes de Cardique reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los emprendimientos sostenibles, la generación de empleo y la creación de oportunidades para las comunidades del territorio.
La invitación de Cardique es a participar este 24 y 25 de octubre en el centro comercial Caribe Plaza, conocer las historias de los emprendedores y descubrir productos y servicios que integran tradición, innovación y responsabilidad ambiental.
Con esta décima edición, la corporación ratifica su apuesta por los negocios verdes como una alternativa para dinamizar la economía regional y demostrar que el desarrollo productivo y la protección de la naturaleza pueden avanzar de la mano.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...