Cortes de energía de Afinia entre el 26 de octubre a 01 de noviembre / Alcaldía de Cartagena

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando su plan de modernización de redes eléctricas para fortalecer la continuidad y calidad del servicio. Entre el 26 de octubre a 01 de noviembre se desarrollarán actividades de mantenimiento, reposición de infraestructura, normalización de equipos y mejoras en subestaciones de diversos municipios de Bolívar y sur de Magdalena.

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Estas labores requerirán interrupciones programadas del servicio en los siguientes municipios, corregimientos y/o sectores:

Lunes, 26 de octubre

Circuito Marialabaja 1 De 8:10 a. m. a 5:00 p. m. En María La Baja: zona urbana, calle 10 entre carreras 19 y 25. De 9:40 a. m. a 5:00 p. m., en María La Baja: zona urbana, transversal 19 entre carreras 20 y 26, sector barrio La Manga del Chorro.

Circuito Mompox 5 De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En San Zenón: zona rural, urbanización Villa Candelaria, Palomar, Santa Teresa, Guinea, Bermejal, Puerto Arturo, Angostura, Janeiro, San Juan, Guayacán y El Horno. En San Sebastián: zona rural, sector Las Panelas.

Circuito San Sebastián De 7:30 a. m. a 4:00 p. m. En San Fernando: zona urbana, sectores Telecom, calle 6 entre carreras 3 y 12, calle Principal y calle Principal La Albarrada.

Circuito San Juan Nepomuceno 2 De 7:30 a. m. a 4:30 p. m. En San Juan Nepomuceno, Bolívar: zona urbana, barrios y sectores 16 de Mayo, El Progreso, Victorino, Las Delicias, Bellavista, Diógenes Arrieta, Silencio, Los Nogales, Barranquillita, Barrio Arriba, San Pedro, La Mochila, La Paz, urbanización El Valle, Media Tapa, El Cerrito, Isla Verde, Buenos Aires, Palmira, Armero, La Floresta, Nueva Floresta, Pueblo Nuevo, Chile, 20 de Marzo, La Frontera, Guarumal, 9 de Marzo, San Tropel, Centro, La Bodega, barrio Hurpango, San Isidro, San José, El Bolsillo, Villa Carmen, El Roble, Ciudadela, urbanización Altamira y calle 19 con carrera 25, sector urbanización Costa de Oro.

Circuito Ternera 5 De 9:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: zona urbana, sector Parque Heredia, urbanizaciones San Buenaventura y Gaia.

Circuito Zambrano 3 De 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En Córdoba, Bolívar: zona urbana del municipio. En la zona rural: San Andrés, Santa Lucía, Tacamochito y Tacamocho.

Martes, 27 de octubre

Circuito Bayunca 2 De 2:00 p. m. a 6:00 p. m. En Clemencia y Santa Catalina: zona urbana y rural de ambos municipios. En Cartagena, zona rural: Arroyo Grande, incluida la vereda Palmarito; Arroyo de Piedra–La Europa y Arroyo de las Canoas. En Bayunca: barrios San Rafael, 14 de Enero, Caraquitas, Sinaí (San Benito) y Parque Industrial. Sectores aledaños: peaje de Bayunca, estación de servicio La India, bomba Terpel vía Barranquilla, bomba Petromil Loma Arena, hospital y acueducto de Clemencia, Batallón de Fusileros vía Pescadero, IE Loma Arena, estación de Policía y tanque de Acuacar de Arroyo Grande, ladrillera La Victoria, Canteras Industriales del Caribe, Acuacultivos del Caribe vía Galerazamba, antenas de Claro, Movistar y Comcel, salinas de Galerazamba, El Faro e Isla Arena.

Circuito Marialabaja 1 De 8:10 a. m. a 5:00 p. m. En María La Baja: sectores aledaños a la calle principal de Alto Prado, carrera 12 con calle 12A (Clínica Altos de la Candelaria), carrera 8 con calle 10 (barrio Arriba) y hacienda Villa Venecia.

Circuito San Sebastián

De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En Las Margaritas y San Fernando, Bolívar: corregimientos Cuatro Bocas, Gusimal, Causado, Santa Rosa, El Palmar, El Porvenir, Los Mangos, Corocitos, Mamoncitos, El Barrancos y Guataquita, y sectores aledaños a las vías de estos corregimientos.

Circuito San Jacinto 2 De 7:30 a. m. a 8:00 a. m. y de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. En San Jacinto, zona urbana: barrios Nuevo Santander, Santander, Loma del Viento, San Rafael, Sucre, 8 de Diciembre, Buenavista, Santa Ana, Miraflores, Torices, Nuevo Horizonte, Barrio Arriba, Santa Lucía, El Centro, Porvenir, La Bajera, Las Mochilas, Candelilla, El Anzuelo, La Campesina, Buenos Aires, Campo Alegre, Yuca Asa, El Siete, urbanización Los Portales, El Paraíso y San José.

Circuito San Jacinto 2 De 7:30 a. m. a 4:00 p. m. En San Jacinto, zona urbana: barrio La Gloria, barrio La Isla y sector frente al cementerio. Zona rural: finca Gavilán, finca Villa Marina o Palo Quemado, rancho Cañaveral, vía San Jacinto–El Carmen y vía San Jacinto–La Gloria.

Miércoles, 28 de octubre

Circuito Bayunca 1 De 6:00 a. m. a 10:00 a. m. En Santa Rosa: zona urbana y rural del municipio. En Villanueva: zona urbana y rural del municipio. En Cartagena, corregimiento de Bayunca: zona urbana, sector Nuevo Paraíso. Zona rural: El Zapatero, vía Bayunca–Cartagena y sectores aledaños a esta vía. En San Estanislao, zona rural: finca Guayabal, finca Armenia, Arenal, finca Pica Pica, finca Caño Lindo, finca La Paz y finca La Reina.

Circuito Candelaria 2 De 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. En Cartagena, zona urbana: Nuevo Campestre, calle 10 con carrera 56; calle 10 entre carreras 56 y 57, sector Mamonal; diagonal 28 con transversal 56; Excedente y Metales. Sector de Nuevo Campestre: calle 10 entre la carretera Nacional y carrera 60. Sector del barrio 20 de Julio: carrera 58A entre calles 10 y 8B; desde la calle 8B hasta la calle 8, entre carreras 56H y 60; carrera 60 entre calles 10 y 7C.

Circuito Candelaria 2 De 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En Cartagena, zona urbana, barrio 20 de Julio: carreras 58, 58A, 58B y 58C entre calles 7D y 7, y calle Principal.

Circuito Chambacú 1 De 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y de 5:30 p. m. a 6:00 p. m. En Cartagena, zona urbana: barrio Bolívar, barrio Loma Fresca y sector del barrio Torices, desde la carrera 17 hasta la carrera 17B, entre calles 46 y 50.

Circuito Chambacú 1 De 7:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena, zona urbana: barrios Paseo Bolívar, La Paz, Petare, Paraíso, Pablo VI, Palestina, República del Caribe y Los Comuneros.

Circuito Gambote 6 De 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y de 2:30 p. m. a 3:00 p. m. En Arjona, zona urbana: barrios Las Parcelas, El Zoológico, Turbaquito, San José de Turbaquito, Las Nieves, La María, Los Laureles, Las Cabillas, La Paz, Nueva Holanda y Don Bosco.

Circuito Gambote 6 De 7:00 a. m. a 3:00 p. m. En Arjona, zona urbana: carrera 46 entre calles 61 y 64, sector Las Parcelas.

Circuito San Estanislao 1 De 9:00 a. m. a 6:00 p. m. En San Estanislao, zona urbana: callejón del Santo.

Circuito Talaigua Nuevo 2 De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En Talaigua Nuevo, zona rural: El Porvenir, Ladera de San Martín, El Peñón Durán, Patico y Talaigua Viejo. En Santa Bárbara de Pinto, zona urbana y rural: San Pedro. En Santa Ana, zona rural: Barro Blanco.

Jueves, 29 de octubre

Circuito Bayunca 2 De 2:00 p. m. a 6:00 p. m. Sectores: zona urbana y rural de Clemencia y Santa Catalina. En Cartagena, zona rural de Arroyo Grande, incluida la vereda Palmarito; Arroyo de Piedra–La Europa y Arroyo de las Canoas. En Bayunca, barrios San Rafael, 14 de Enero, Caraquitas, Sinaí (San Benito) y Parque Industrial. Sectores aledaños: peaje de Bayunca, estación de servicio La India, bomba Terpel vía Barranquilla, bomba Petromil Loma Arena, hospital y acueducto de Clemencia, batallón de Fusileros vía Pescadero, IE Loma Arena, estación de Policía y tanque de Acuacar de Arroyo Grande, ladrillera La Victoria, Canteras Industriales del Caribe, Acuicultivos del Caribe vía Galerazamba, antenas Claro, Movistar y Comcel, salinas de Galerazamba, El Faro e Isla Arena.

Circuito Bocagrande 7 De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En Cartagena, zona rural de Bocachica, Caño del Oro, Punta Arenas y Tierra Bomba.

Circuito Gambote 4 De 8:10 a. m. a 5:00 p. m. En Arjona, zona rural de Arjona, sector de Sincerín, calle 9 con carrera 9, por la calle del Cementerio.

Circuito Santa Ana (Magangué) De 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. En Mompox; zona rural de Santa Teresita, La Rinconada y Loma de Simón.

Circuito Santa Ana (Magangué), De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En Talaigua Nuevo, Mompox y Santa Ana; zona rural de Talaigua Nuevo, Los Mangos y El Vesubio; zona rural de Santa Ana, San Fernando; zona rural de Mompox, Ancón, La Lobata, Las Boquillas, Guaymaral, San Nicolás, Candelaria, Caldera y Los Piñones.

Circuito San Estanislao 2 De 7:15 a. m. a 3:00 p. m. Ciudades: San Estanislao, San Cristóbal, Repelón y Manatí. Sectores: zona urbana de San Estanislao (Arenal). Zona rural de San Estanislao: Villanueva, carretera Villanueva–Arenal entre los kilómetros 3 y 11 y carretera 68. Zona urbana de San Cristóbal y zona rural de San Cristóbal: Higueretal, sectores Las Cruces, Manga Tupe–Los Cuatro Cruces y calle El Comercio; vía San Cristóbal–Higueretal. Zona rural de Repelón: Villa Rosa, sectores La Sonrisa y urbanización Villa Rosa, y carretera a Villa Rosa. Zona rural de Manatí: El Porvenir y Las Compuertas, sectores Barrio Nuevo, 13 de Junio y El Salao; carretera a Las Compuertas entre los kilómetros 7 y 9 y carretera a Ahuyamal, kilómetro 2. En Soplaviento, sector El Chispón. Sectores aledaños: acueducto y planta de tratamiento de Arenal, bomba Terpel de Arenal, entrada al pueblo de Arenal, Palacio Municipal de San Cristóbal, tanque elevado del acueducto municipal de San Cristóbal, matadero municipal vía Higueretal, parque Eco del Valle, ICBF e iglesia de Higueretal e INPA Las Compuertas vía a San Cristóbal.

Circuito Villa Estrella 2 De 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 5:30 p. m. a 6:00 p. m. Ciudad: Cartagena. Sectores: barrios de El Pozón 20 de Enero, Los Ángeles, 14 de Febrero, Isla de León (calle principal), Olaya, Los Lagos y Villa Estrella, sector El Paraíso.

Circuito Villa Estrella 2 De 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Ciudad: Cartagena. Sectores: La Sevillana, San Sebastián, urbanización Ciudadela Bicentenario, India Catalina, manzana 33, calle Guaraperos, calle Santa Isabel y carrera 121, manzana 2G, sector urbanización Villas de Aranjuez. En El Pozón: Los Tamarindos, El Bony, La Conquista, La Central, San Nicolás, Nueva Cartagena, La Florida, Los Trillizos, transversal 57 (estadero El Vega), La Loma, Gozen, Nueva Venecia, Víctor Blanco, El Poblado y La Islita. Finca Estanzuelita.

Circuito Villa Estrella 4 De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Ciudad: Cartagena. Sectores: urbanizaciones Flor del Campo, La India Catalina, Colombiatón, Portal de la Cordialidad, Ciudadela Bicentenario y Villas de Aranjuez. En El Pozón: urbanización Ciudadela La Paz, sectores 1 de Mayo y La Unión, urbanización Doña Manuela, Casa de la Cultura, calle La Cuchara, 20 de Enero, 19 de Febrero, urbanización Zarabanda y Minuto de Dios. Hacienda Villa Soledad y Hacienda Los Cedros.

Viernes, 30 de octubre

Circuito Bosque 3 De 5:00 p. m. a 5:30 p. m. En Cartagena: barrio Pie de la Popa, Caribe Plaza, entre calle 29D y avenida del Lago. Barrio Chino: callejón Carrillo, segundo callejón Bahía, calle Romano, calle 29D entre carreras 22 y 24, conjunto Villa La Popa, frente al centro comercial Caribe Plaza y carrera 25C entre calle 29B y calle Colonial.

Circuito Bosque 3 De 5:00 p. m. a 5:00 a. m. Ciudad: Cartagena. Sectores: barrio Chino, calle 29C entre carreras 24 y 25A.

Circuito Bosque 3 De 5:00 p. m. a 5:00 a. m. En Cartagena: barrio Chino, desde la calle 29B hasta la calle 29B entre carreras 25A y 205C, y calle Colonia con carrera 27.

Circuito Mompox 5 De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En San Sebastián de Buenavista. Sectores: zona rural de San Sebastián de Buenavista, Las Margaritas, Los Galvis, El Coco, María Antonia, Vereno, La Pacha, Sabana de Paralejo y sectores aledaños a la vía Las Margaritas–Sabanas de Paralejo.

Circuito Pinillos De 8:00 a. m. a 3:30 p. m. En Pinillos, Magangué, San Fernando y Achí. Sectores: zona urbana y rural de Pinillos. Zona rural de Magangué: Sitio Nuevo, San Sebastián de Buenavista, San José de las Martas, Conyogal, Las Brisas, Playa de las Flores, Mantequera y Santa Mónica. Zona rural de San Fernando: El Pozón y Pueblo Nuevo. Zona rural de Achí: Playa Alta, Guacamayo y Tres Cruces.

Circuito Zambrano 2 De 7:40 a. m. a 5:40 p. m. Ciudad: Zambrano. Sectores: zona urbana de Zambrano, carrera 18 con calle 6, sector barrio Las Caldas.

Circuito Zaragocilla 9 De 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y de 2:30 p. m. a 3:00 p. m. Ciudad: Cartagena. Sectores: Olaya Herrera, sectores Villa Olímpica, 11 de Noviembre, La Puntilla, Playa Blanca, Estela y Castillete; Los Alpes, sectores El Triunfo y Quinta Sevilla; 13 de Junio, sectores Estela, sector 2 y Jardines de Junio; Chiquinquirá, Chapacuá, Zaragocilla, sector El Cairo, Las Gaviotas, San José Obrero, Fulgencio Lequerica, urbanización La India, urbanización Los Álamos, Tesca Nuevo, República del Líbano, sector Cuatro Vientos, carreras y transversales 50 a 71E entre calles 30 y 33G. Sectores aledaños: avenida El Consulado, estación de Policía de Olaya, colegio Enseñanza Hijos de Bolívar, conjuntos Terraza de los Alpes y Las Palmeras, edificios Fénix, Frank, Yajaira y María Gómez Castaño.

Circuito Zaragocilla 9 De 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Ciudad: Cartagena. Sectores: Boston, República del Líbano, sector central y calle Salim Bechara, Tesca Nuevo, Olaya Herrera, sector Rafael Núñez, carreras 46 a 50 entre calles 31 y 31C, Camino del Medio y calle Real. Sectores aledaños: avenida Pedro Romero, clínica Mar Azul IPS, estación de servicio Tesca y estación GNC.

Sábado, 31 de octubre

Circuito Bosque 3 De 4:30 a. m. a 5:00 a. m. Cartagena: barrio Pie de la Popa, Caribe Plaza, entre calle 29D y avenida del Lago. Barrio Chino: callejón Carrillo, segundo callejón Bahía, calle Romano, calle 29D entre carreras 22 y 24, conjunto Villa La Popa, frente al centro comercial Caribe Plaza y carrera 25C entre calle 29B y calle Colonial.

Circuito Bayunca 1De 6:00 a. m. a 10:00 a. m. Santa Rosa, Villanueva y Cartagena: zona urbana y rural de Santa Rosa y Villanueva. En el corregimiento de Bayunca, zona urbana de Nuevo Paraíso. En la zona rural de Cartagena: El Zapatero, vía Bayunca–Cartagena y sectores aledaños a esta vía. En la zona rural de San Estanislao: fincas Guayabal, Armenia, Pica Pica, Caño Lindo, La Paz y La Reina, y sector Arenal.

Circuito Santa Isabel (Magangué) De 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 1:30 p. m. a 2:00 p. m. Magangué: zona rural de Magangué, Henequén, Cascajal, Ceibal, Betania, La Pascuala, Florencia y EMAU.

Circuito Santa Isabel (Magangué) De 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Magangué, Buenavista y San Pedro: zona rural de Magangué, Juan Arias; zona rural de Buenavista, Las Chicas; zona rural de San Pedro, Numancia, San José y El Carmen.

Domingo, 1 de noviembre

Circuitos Mexichen 1 y Mexichen 2 De 7:00 a. m. a 5:30 p. m. Cartagena: zona rural de Cartagena, sector industrial de Mamonal, kilómetro 10, empresa Petco.

Afinia recuerda la disponibilidad de la línea telefónica 115 y aplicación para teléfonos móviles Afiniapp para reportar eventos con el servicio de energía, e invita a sus clientes – usuarios a consultar la programación de interrupciones en la sección trabajos programados en el portal www.afinia.com.co y en el canal de WhatsApp Afinia trabajos programados Bolívar.