Clemencia suspende acto del Reinado Cultural tras asesinato de Jesús Darío Ayola Altamar

La consternación que vive la comunidad de Clemencia por el asesinato de Jesús Darío Ayola Altamar, de 26 años, ocurrido ayer cerca de Bayunca, llevó a la Alcaldía Municipal a suspender el acto de imposición de bandas a las candidatas al Reinado Cultural de las Fiestas de Noviembre.

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La decisión del alcalde Miguel Samir Barrios Coneo responde al dolor que embarga a los habitantes del municipio tras la muerte del joven, quien era contador público y trabajaba como conductor. Su homicidio ha generado numerosas expresiones de tristeza y solidaridad en redes sociales, donde familiares, amigos y conocidos lamentan su partida.

En medio del duelo colectivo, el mandatario municipal expresó su solidaridad con los seres queridos de la víctima e hizo un llamado a las autoridades para que esclarezcan lo ocurrido.

“Hoy Clemencia está de luto. Me uno al dolor que embarga a los familiares, amigos y seres queridos de Jesús Darío Ayola Altamar. Su muerte enluta a nuestro pueblo y nos llena de tristeza. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones necesarias, esclarezcan los móviles de este crimen y den con los responsables. La familia y toda la comunidad merecen respuestas y justicia”, sería el mensaje institucional del mandatario.

El homicidio ocurrió en la tarde del jueves 22 de octubre, cuando Ayola Altamar se movilizaba en un vehículo por la Ruta 90, en jurisdicción del corregimiento de Bayunca, en la zona norte de Cartagena.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, el joven fue atacado a tiros por el parrillero de una motocicleta. Tras resultar herido, fue trasladado a un centro médico, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Hasta el momento, las circunstancias y los móviles del crimen no han sido esclarecidos, por lo que la comunidad espera avances en las investigaciones y la identificación de los responsables.

Clemencia se unirá en una velatón para exigir justicia

El dolor por la muerte de Jesús Darío también se expresará en una velatón convocada por familiares, amigos y habitantes de Clemencia, quienes buscan rendirle homenaje y pedir que su asesinato no quede en la impunidad.

La jornada se realizará a las 6:00 de la tarde de hoy en el parque Casa Grande, donde los asistentes encenderán velas en memoria del joven y acompañarán a sus seres queridos en este difícil momento.

La convocatoria invita a toda la comunidad clemenciera a participar en este encuentro de solidaridad, duelo y rechazo a la violencia.

Mientras las velas se encienden en su memoria, Clemencia espera respuestas sobre un crimen que deja una familia de luto y a todo un pueblo con interrogantes.

La suspensión del acto del Reinado Cultural y la convocatoria a la velatón reflejan la tristeza que atraviesa el municipio, donde hoy el llamado colectivo es a esclarecer los hechos y hacer justicia por Jesús Darío Ayola Altamar.