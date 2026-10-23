Cemento País destacó la inversión de Cartagena durante el Congreso Nacional de Camacol 2026

En el segundo día del Congreso Nacional de Camacol 2026, celebrado en Cartagena, Cemento País destacó las inversiones proyectadas por la Alcaldía para transformar la infraestructura de la ciudad y fortalecer la competitividad del sector constructor.

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Durante la jornada se resaltó una inversión superior a los $6 billones entre 2024 y 2027, destinada a proyectos como la recuperación de instituciones educativas, la pavimentación de vías y la renovación de espacios públicos.

Entre las iniciativas estratégicas también figuran el Gran Malecón del Mar, Nuevo Chambacú y el Distrito Creativo de Manga, proyectos que buscan contribuir al desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida de los cartageneros.

En este contexto, la Alcaldía hizo un llamado a fortalecer las alianzas entre el sector público y privado para dinamizar la generación de empleo y promover la competitividad.

“Esta inversión es la señal que esperábamos. Son obras que transforman vidas y generan empleo. En Cemento País estamos listos para ser el aliado de Cartagena para reconstruir, reactivar y avanzar”, afirmó Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País.