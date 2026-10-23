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23 oct 2026 Actualizado 03:22

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Cemento País destacó la inversión de Cartagena durante el Congreso Nacional de Camacol 2026

La ciudad proyectó más de $6 billones en inversiones entre 2024 y 2027

Cartagena
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En el segundo día del Congreso Nacional de Camacol 2026, celebrado en Cartagena, Cemento País destacó las inversiones proyectadas por la Alcaldía para transformar la infraestructura de la ciudad y fortalecer la competitividad del sector constructor.

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Durante la jornada se resaltó una inversión superior a los $6 billones entre 2024 y 2027, destinada a proyectos como la recuperación de instituciones educativas, la pavimentación de vías y la renovación de espacios públicos.

Entre las iniciativas estratégicas también figuran el Gran Malecón del Mar, Nuevo Chambacú y el Distrito Creativo de Manga, proyectos que buscan contribuir al desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida de los cartageneros.

En este contexto, la Alcaldía hizo un llamado a fortalecer las alianzas entre el sector público y privado para dinamizar la generación de empleo y promover la competitividad.

“Esta inversión es la señal que esperábamos. Son obras que transforman vidas y generan empleo. En Cemento País estamos listos para ser el aliado de Cartagena para reconstruir, reactivar y avanzar”, afirmó Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País.

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