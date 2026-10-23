Cartagena se une por la defensa del Cerro de La Popa y el caño Juan Angola

Del 21 al 25 de octubre, organizaciones sociales, niñas, niños, jóvenes, mujeres y comunidades de Cartagena participan en una agenda de acciones ambientales, culturales y comunitarias para defender el territorio, fortalecerla memoria colectivay promover la paz.

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Cartagena de Indias es escenario del II Festival Cultural y Ambiental por la Vida y la Paz 2026, una iniciativa que reúne a comunidades, organizaciones sociales, colectivos juveniles y actores territoriales alrededor de la defensa de dosecosistemas fundamentales para la ciudad: el Cerro de La Popa y el caño Juan Angola.

Bajo el lema «El Cerro y el Cañorespiran: territorio, memoriay articulación», el festival se desarrolla del 21 al 25 de octubre con una programación que combina recorridos de observación ambiental, encuentros comunitarios, espacios de reflexión, expresiones artísticas y actividades de sensibilización ciudadana.

La iniciativa es impulsadapor FUNSAREP y las organizaciones aliadas del Centro Cultural Consuelo Arnaiz Pedroza, con el propósito de visibilizar las problemáticas ambientales y sociales que afectan estos territorios, fortalecer la articulación comunitaria y reivindicar el derecho de las comunidades a habitar, cuidar y decidir sobre sus espacios de vida.

La contaminación, la deforestación, la sequía y los efectosde la crisis climática, junto con las presiones inmobiliarias y la turistificación, representan desafíos para estos ecosistemas y para las comunidades que históricamente los han habitado. Frente a esta realidad, el festival propone el encuentro y la acción colectivacomo herramientas para la defensa de los bienescomunes, la justicia ambiental y la construcción de paz.

Laniñez y las juventudes protagonistas de la acción ambiental

Uno de los momentos centrales de la programación es la Feria Ambiental «Las niñas, los niños y jóvenes cuentan por el ambiente», que se realiza este jueves 22 de octubre, de 8:30 a. m. a 3:00 p. m., en la sede de FUNSAREP,ubicada en la carrera 17, Paseo Bolívar, n.º 54A-96, en Cartagena.

Durante la jornada, colectivos de niñas, niños y jóvenes, organizaciones comunitarias e instituciones educativas compartenexperiencias e iniciativas de cuidado y protección ambiental mediante stands, actividades lúdicas, talleres, experimentos con materiales reciclados, presentaciones artísticas y espacios de intercambio de saberes.

La feria busca reconocer las capacidades de la niñez y las juventudes para proponer alternativas frente a los problemas ambientales, promover prácticas sostenibles y fortalecer su participación en la construcción de una ciudad comprometida con la protección de la vida.

Una agenda que conecta ambiente, cultura,memoria y participación

La programación del festival contempladistintas actividades en el Cerro de La Popa, el caño Juan Angola y espacios comunitarios de Cartagena. Entre ellas se encuentran recorridos acuáticos y terrestres para la observación de los ecosistemas, jornadas de sensibilización, acciones de ciudadanía para el cuidado del caño, un conversatorio sobre justicia ambiental y derecho a la ciudad, y encuentros para articular las agendas ambientales de organizaciones y colectivos.

El sábado 24 de octubre se realizará un encuentro amplio para compartiry articular las agendas ambientales de niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres y sus organizaciones, en el auditorio Lolita Angulo de FUNSAREP.

El festival finalizará el domingo 25 de octubrecon una jornada de respiro y un recorrido territorial por el bosque seco tropical del Cerro de La Popa, en el sector de Loma Fresca.

Con esta iniciativa, FUNSAREP y las organizaciones aliadas reafirman la importancia de fortalecer los procesos organizativos, reconocer los saberes comunitarios y promover la participación ciudadana en la protección de los ecosistemas. El festival invitaa comprender que la defensa del ambiente también es una apuesta por la permanencia en el territorio, la memoria colectiva, los derechos humanos y la construcción de una Cartagena más justa, sostenible y en paz.

Convocatoria a medios de comunicación: Se invita a los medios de comunicación de Cartagena a acompañar y visibilizar las actividades del festival, las experiencias ambientales de las comunidades y las iniciativas ciudadanas que trabajan por la defensadel territorio y la protección de la vida.