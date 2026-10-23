Cartagena cerró el Congreso de Asocajas con un llamado a construir un mejor futuro para las familias

La Heroica fue durante dos días el punto de encuentro de quienes trabajan por el bienestar de millones de familias colombianas. La ciudad acogió el 36.º Congreso Nacional de las Cajas de Compensación Familiar, un espacio para conversar sobre el presente y el futuro del sector, sus desafíos y las garantías que se necesitan para seguir mejorando la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

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Más allá de los debates sobre el rumbo del gremio, el encuentro terminó con un mensaje que invitó a mirar hacia lo que une a los colombianos, incluso en medio de las diferencias. David Escobar Arango, presidente de la junta directiva de Asocajas, llamó a la sociedad, al Gobierno, a los empresarios y a las organizaciones sociales a no perder la capacidad de construir acuerdos y pensar en el futuro.

“Que la infancia tenga oportunidades para aprender, crecer y ser feliz. Que las familias puedan vivir dignamente, que el trabajo sea una fuente de sentido y bienestar, que las personas mayores sean apoyadas y cuidadas”, expresó Escobar Arango al plantear algunos de los propósitos que, a su juicio, deberían unir al país.

Su intervención también puso sobre la mesa la importancia de proteger la naturaleza y lograr que la tecnología esté al servicio de las personas, en una invitación a no dejar que las dificultades del presente desdibujen los objetivos compartidos como sociedad.

El cierre dejó así una reflexión que va más allá del sector de las cajas de compensación: la necesidad de seguir construyendo oportunidades y trabajando de manera conjunta para responder a las necesidades de las familias colombianas.

Tras dos jornadas de conversaciones y reflexiones, el congreso se despidió de Cartagena con una nueva cita en el calendario. La próxima edición quedó prevista para octubre de 2027, cuando el gremio volverá a reunirse para continuar la conversación sobre su papel en el bienestar y el desarrollo social del país.