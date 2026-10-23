Cárcel para presunto agresor sexual de una joven de 19 años en Magangué

Una denuncia por presuntos actos sexuales sin consentimiento terminó con la captura de un hombre en el barrio La Esmeralda, sector La Gallera, luego de que una joven de 19 años fuera víctima de una aparente agresión mientras se encontraba en su residencia.

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De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el señalado habría ingresado a la habitación donde estaba la mujer y comenzado a tocar sus partes íntimas sin su autorización, situación que desencadenó la intervención de sus familiares.

Al conocer lo sucedido, el esposo de la afectada reaccionó violentamente y golpeó al presunto responsable con un objeto contundente, al parecer un palo, causándole una lesión en una de sus extremidades superiores.

Uniformados del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional adelantaron el procedimiento que permitió materializar la captura en flagrancia del sospechoso, quien fue puesto bajo custodia para responder por los hechos denunciados.

Debido a las heridas sufridas, el procesado fue trasladado al Hospital La Divina Misericordia, donde recibió atención médica. Los exámenes radiológicos evidenciaron una fractura en el cúbito izquierdo, por lo que permaneció hospitalizado para ser intervenido por especialistas en ortopedia.

Frente a este caso, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, reiteró la importancia de denunciar cualquier manifestación de violencia sexual y acudir a las autoridades para garantizar la protección de las víctimas. “Nuestro compromiso es actuar oportunamente frente a estas conductas, brindar acompañamiento a quienes resulten afectados y trabajar para que ningún hecho de esta naturaleza quede en la impunidad”, señaló el oficial.

El capturado quedó vinculado al proceso judicial por la presunta conducta de acceso o actos sexuales con persona en incapacidad de resistir. Durante las audiencias preliminares, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Finalmente, la Policía Nacional recordó que las personas que sufran cualquier tipo de agresión sexual pueden acudir a las autoridades competentes para recibir orientación y activar las rutas de atención. Asimismo, insistió en que la justicia debe actuar mediante los procedimientos legales establecidos, evitando que los ciudadanos tomen represalias por cuenta propia.