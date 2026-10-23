Capturaron a dos presuntos expendedores de drogas en El Carmen de Bolívar

Dos personas señaladas de presuntamente comercializar estupefacientes en El Carmen de Bolívar fueron judicializadas por la Fiscalía General de la Nación, tras operativos realizados en dos barrios del municipio.

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Los procesados fueron identificados como Marlon Jesús Batista Meza, de 25 años, y Bleidys Judith Arias Blanco, conocida como alias ‘La Mona’, de 54 años.

Según la investigación, ambos habrían utilizado viviendas ubicadas en los barrios La Floresta y Mateo Gómez para almacenar y distribuir pequeñas cantidades de marihuana y cocaína.

Los allanamientos fueron realizados por la Policía Nacional el pasado 13 de octubre. Durante los procedimientos, las autoridades encontraron sustancias ilícitas que, presuntamente, estaban listas para su comercialización y capturaron a los dos señalados.

La Fiscalía les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ninguno aceptó los cargos.

Por decisión judicial, Marlon Jesús Batista Meza deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario de Cartagena, mientras que Bleidys Judith Arias Blanco continuará vinculada al proceso en libertad.