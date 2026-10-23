Campaña ‘Frena, hay vida en la vía’ para proteger a los animales de los siniestros viales

Este domingo, 25 de octubre, se realizará la jornada de sensibilización que contará con señalización especial, actividades para mascotas y sus cuidadores, concursos y premios en el Nuevo Chambacú 1

Un perro que cruza inesperadamente una calle, un gato que aparece entre dos vehículos o cualquier otro animal que intenta atravesar una vía puede quedar expuesto, en cuestión de segundos, a un siniestro vial.

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Ante esta realidad, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), lanza la campaña “Frena, hay vida en la vía”, una iniciativa que busca prevenir siniestros viales que involucren animales y fomentar una movilidad más consciente, segura y respetuosa con todas las formas de vida.

La estrategia, que se desarrolla en el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Animales, invita a conductores, motociclistas, ciclistas y demás actores viales a reducir la velocidad, mantener la atención en la vía y anticiparse a la posible presencia de animales, especialmente en sectores donde transitan mascotas acompañadas de sus cuidadores.

“Además de las consecuencias emocionales que representa la lesión o pérdida de un animal, estos hechos pueden requerir atención veterinaria de urgencia, hospitalización, medicamentos, procedimientos quirúrgicos y procesos de recuperación. La prevención contribuye a evitar este sufrimiento y, cuando corresponde, reduce la necesidad de destinar recursos públicos a la atención de animales afectados”, explicó Adolfo Pérez, director de la Umata.

Sin embargo, el propósito principal de la campaña va más allá de los costos económicos.

“Frena, hay vida en la vía” busca fortalecer el respeto por la vida y el bienestar animal, promoviendo una cultura ciudadana en la que la seguridad vial también contemple la protección de perros, gatos y otros animales que comparten el espacio público.

Chambacú será escenario de una jornada por la protección animal

Como parte de esta iniciativa, el próximo domingo 25 de octubre, desde las 9:00 a. m., se realizará una jornada especial en la avenida Pedro de Heredia, a la altura del nuevo Chambacú, con actividades dirigidas a los animales de compañía y sus cuidadores.

Durante el encuentro se desarrollarán acciones de sensibilización y educación vial, actividades recreativas, participación de aliados de la campaña y entrega de incentivos y productos para mascotas.

También se realizarán concursos y espacios para disfrutar en familia, entre ellos el concurso al animalito mejor disfrazado, que contará con premios para los participantes.

Uno de los componentes centrales será la intervención vial. Aprovechando los espacios pet friendly del nuevo parque Chambacú, el DATT adelantará acciones de señalización especial para advertir a los conductores y demás actores viales sobre la posible presencia y el cruce de animales en el sector.

“Con estas medidas se busca generar mayor conciencia entre quienes transitan por la zona, invitándolos a disminuir la velocidad, conducir con precaución y mantener la atención permanente para reaccionar oportunamente ante cualquier situación que pueda poner en riesgo la vida de un animal o de una persona”, dijo José Ricaurte, director del DATT.

Una campaña que seguirá recorriendo Cartagena

“Frena, hay vida en la vía” continuará llegando a diferentes sectores de la ciudad mediante actividades de sensibilización, educación y prevención, con el propósito de incorporar el respeto por los animales a los hábitos cotidianos de movilidad de los cartageneros.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del DATT y la Umata, invita a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa, participar en la jornada y asumir el compromiso de compartir las vías de manera responsable.